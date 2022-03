Calviño avisa que la guerra «ralentitzarà» la recuperació econòmica

Altres notícies que et poden interessar

Eladverteix de l'impacte negatiu que tindrà la guerra a Ucraïna en la recuperació econòmica. La vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, ha reconegut que el conflicte iniciat per"pot suposar una" de la recuperació a l'estat espanyol. Una possibilitat que es veurà quan es presentin les dades dell'abril proper.Calviño ha volgut garantir que el creixement i l'ocupació no es posen en dubte, però que la guerra "tindrà el seu" en l'economia. La vicepresidenta ha recordat que Espanya no té una dependència estratègica del, però que l'increment delsde l'energia com a fruit de la invasió russa sí que afectaran l'economia espanyola."Venen temps difícils", ha avisat Calviño, que ha explicat que l'executiu està en contacte amb els agents socials per esmorteir l'impacte de la guerra. L'increment dels preus energètics té una incidència directa en l'i cal evitar, ha dit, una. Ha assenyalat que "cal fer-se a la idea" d'aquest impacte en la inflació, tot referint-se a la necessitat d'un pacte de rendes amb els agents socials perquè la inflació no perjudiqui a les famílies.​​​​​

