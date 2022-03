Emotiva història de Manel Alías i el nom del seu fill: «Va quedar decidit»

El vincle entreve de lluny. Juntament amb, s'ha convertit en un dels referents a Catalunya a l'hora d'informar-se sobre lades del lloc dels fets. Però no només han estat els últims dies, sinó que ja havia estat corresponsal adurant gairebé set anys. De fet, va tornar a Catalunya l'octubre passat i tot just uns mesos després va haver de tornar a desplaçar-se pel conflicte.Aquesta setmana, Alías ha tornat a Catalunya de nou després de la decisió de TV3 d'abandonar el país per la nova llei russa que preveuper a qui difongui notícies que es considerin falses sobre el seu exèrcit. I ho ha fet amb una emotiva història sobre el nom del seu fill.L'impacte de Rússia en la vida del periodista arriba a l'àmbit personal.assegura que "m'he enamorat a Rússia i estic enamorat de Rússia". Així, explica que a casa seva es parlen fins a quatre idiomes: català, castellà, anglès i rus. A l'hora de triar el nom del seu fill, però, no hi va haver dubtes i li van posar Pau."La meva dona és russa i quan va saber que en català hi havia un nom que volia dir PAU", afirma. Tot i que "amb els idiomes que parlem a casa es podria dir Pavel, Pablo o Paul", diu que "estava clar: ens agradava Pau". En el mateix missatge, Alías ha donat les gràcies "a tothom pel suport" i ha acabat amb un desig:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor