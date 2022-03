Augmenta fins al 40% la presència de dones polítiques als informatius

Les dones polítiques assoleixen el 40,1% del temps de paraula dels informatius el 2021, amb un augment de més de 10 punts en tres anys https://t.co/gGm3j1U6np pic.twitter.com/Pm26clhfGG — CAC (@Consell_Audio) March 7, 2022

Lesde sis ràdios i televisions catalanes, segons un estudi sobre els primers vuit mesos del 2021 realitzat pel(CAC). El percentatge suposa unrespecte a les dades del 2018.En lestambé s'hala presència de dones polítiques. Concretament, a les entrevistes es va registrar una presència del 37,6%, un 3,1 més que el 2018, i als debats un 47,5%, deu punts per sobre que en l'informe anterior. Els mitjans analitzats per elaborar l'informe del CAC són TV3, el 324, TVE Catalunya, betevé, Catalunya Ràdio i RAC1.L’anàlisi mitjà per mitjà pel que fa als informatius diaris mostra que(amb un augment de 12,5 punts en relació amb el 2018) i(amb un augment de 10 punts). TVE Catalunya i RAC1, tots dos amb un creixement de 7 punts, es van situar en un segon bloc. Pel que fa a betevé, només es disposa de dades comparables dels darrers dos anys (2020 i 2021), en els quals la presència de la dona va créixer 2 punts."Les dades sobre la presència de les dones polítiques en els mitjans ens permeten constatar unapel que fa a la visibilitat de les dones", ha assenyalat el president del CAC, Xevi Xirgo. Això no obstant, també ha remarcat laen tots els formats d'intervenció dels mitjans audiovisuals".

