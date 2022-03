«Empreses de lloguer de vehicles, ajudeu-nos!»: la crida de voluntaris que se'n van a recollir refugiats

En contacte amb Creu Roja per distribuir material recollit

Feia dies que els rondava pel cap i finalment ho han portat a la pràctica. Els bagencs Laura Roldan, David Bordas, Dani de la Luna, Isa Rubio i Llúcia Roca marxaran aquest dimecres al vespre a laper portar cap a Catalunya persones que fugen de la"Quan vam decidir tirar endavant la iniciativa, el primer que vam fer va serper saber si s'adirien a acollir la gent que portéssim", expliquen. Finalment, després de trucar diverses portes van trobar un aliat. "Es tracta d'unaque fa molts anys que funciona i que ens ha garantit que", assenyalen els bagencs, que prefereixen no dir el nom de la fundació "per no comprometre-la".En el moment, doncs, que van saber que un cop a Catalunya els refugiats tindrien atenció i lloc on viure, els cinc amics -que tenen entre 37 i 42 anys- van crear un perfil a Instagram,, per donar a conèixer el projecte i demanar ajuda a tothom que hi volgués contribuir. "Tenim el temps i l'empenta per marxar, però", escrivien. Sumant tots els bizums que han rebut des que van obrir el compte d'Instagram (diumenge al vespre) i fins aquest dilluns al matí, ja porten acumulats"Porta'nsque deixarem allà per a aquelles persones que hauran d'esperar una mica més a poder moure's de la frontera", apuntaven a la publicació, tot especificant que elson la gent pot adreçar-se són l'(carrer Puigmal, 16) i l'(carrer Sant Jordi, 10 nau A).Segons han explicat els impulsors del projecte a, el que volen és "que siguiqui distribueixi tot el que recollim". Per què? Doncs "perquè estem en contacte amb altres persones que ja han viatjat fins a la frontera a buscar gent i ens han explicat que comen aquell punt, molt acaba en bosses, per terra,". Amb la voluntat, doncs, d'dels productes que transportin, "hem decidit que sigui Creu Roja qui ens els recepcioni perquè en faci l'ús més adequat", apunten.Ara mateix, el que prioritzen els cinc amics que dimecres emprendran el viatge cap a Polònia, és "intentaro que ens les llogui a un preu reduït". "Hem de pensar que el combustible ja val molts diners. Si, a més, també hem de pagar el lloguer íntegre de les furgonetes...", lamenten. És per això que fan una crida: "Si ens cediu més d'una furgoneta,", imploren."Ens hem demanat festa només dijous i divendres", diuen. La idea d'aquests amics és"Durant el trajecte no farem cap parada". "Tenim pensat arribar a la frontera en vint hores", calculen.​​​​​

