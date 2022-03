La davallada de la pandèmia s'estanca, amb la pressió hospitalària continguda

CONTAGIS 2.430.903 (+774) INGRESSATS 1.152 (+22) UCI 161 (-2) DEFUNCIONS 26.660 (=) Rt 0,91 (+0,03) REBROT EPG 602 ()

VACUNACIÓ DOSI 1 6.484.696 (+521) DOSI 2 5.825.576 (+3.121) Actualització: 07/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.484.861 (+165) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.306.234 (+3.059) 86,3% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 35.821 (-1.608)











Actualització: 07/03/2022 TERCERES DOSIS 3.252.096 (+9.743) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.849.593 Dosis Moderna/Lonza: 4.687.342

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.853 Dosis Janssen: 349.221 Actualització: 03/03/2022

Altres notícies que et poden interessar

Lade la Covid podria haver tocat fons ja, segons les dades que publica aquest dilluns el Departament de Salut. Després d'una davallada sostinguda dels indicadors que recullen l'evolució de la, s'ha registrat un repunt del risc de rebrot fins als 602 punts (+6) i de l'Rt, que puja tres centèssimes fins a 0,91 punts. En qualsevol cas, són xifres molt allunyades de les del pic de l'onada al gener.Als hospitals hi ha una situació de control, amb dos pacients menys a l'UCI (161) i 22 ingressats més per Covid a Catalunya (1.152), xifra que no és representativa de l'evolució dels llits hospitalaris perquè els caps de setmana no es computen altes.En paral·lel, elsconfirmats per PCR o TA són 774, amb un total de 2.430.903 casos des de l'inici de la pandèmia. Salut no ha registrat cap mort més en les darreres hores i la xifra continua en 26.660en tota la pandèmia.El 10,92% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 703,27 a 687,16 casos per 100.000 habitants i la de set dies retrocedeix de 318,63 a 316,30.Pel que fa a la, s'han subministrat 165 primeres dosis, 3.121 segones dosis i 9.743 dosis de record. Ara per ara hi ha un total de 6.306.234 catalans amb la pauta completa de vacunació, el 86,3% de la població major de 12 anys, la que pot rebre la vacuna contra la Covid.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor