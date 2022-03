Les empreses de més de 50 treballadors, obligades a tenir un pla d'igualtat

El, el govern delva aprovar l'obligatorietat de tenira les empreses de més de 50 treballadors, en virtut d'un Real Decret-llei. La norma establia un termini deper a l'aplicació definitiva. Un termini que finalitza aquest dilluns. Aquests plans han d'incloureper a l'assoliment de la igualtat efectiva entre homes i dones a la feina. Entre el contingut mínim de matèries que hi han de constar s'hi troben el procés de selecció i de contractació, la classificació professional, la formació, la promoció professional, les condicions laborals, la prevenció de l'assetjament sexual i els salaris.Els plans d'igualtat ja eren obligatoris abans de l'aprovació del decret per les companyies amb més de 250 treballadors. A partir de 2020, la norma es va expandir a les empreses d'entre 151 i 250 empleats. Des de 2021, també a les empreses amb plantilles de més de 100 persones. Les empreses deno estan obligades a regir-s'hi, a no ser que es disposi per conveni, però si que han de comptar amb un. L'exigència de regir-se per plans d'igualtat afecta empreses públiques i privades indistintament, així com organitzacions i associacions sense ànim de lucre.En consonància amb el conjunt de normes que ha dictat el Govern central, els plans d'igualtat han de posar l'accent en eli evitar reproduir. L'executiu va reforçar eldels plans d'igualtat, amb l'establiment de normes de legitimació i clarificant el procediment de negociació; sobretot en aquelles empreses que manquen de representants legals.

