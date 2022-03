Els acusats de vexar Marta Torrecillas diuen a la jutge que no sabien a qui insultaven

Va rebre el telèfon per privat

"Insultava suposadament Torrecillas, però no en tinc cap certesa"

"Els missatges? Cachondeo"

No va escriure l'SMS

Torrecillas va patir estrès post-traumàtic

L'ha jutjat aquest dilluns quatre persones acusades per haver assetjat i humiliat, ferida l'1-O. Lademana penes de dos anys i nou mesos de presó per a tres dels homes -- per un delicte contra els drets fonamentals i la integritat moral, i una multa de 3.000 euros perper insultar-la. Per al quart home,, la fiscal demanava una pena de multa per un delicte lleu d'amenaces amb l'agreujant de discriminació ideològica. Els acusats han dit que no sabien que el telèfon mòbil que es va afegir al grup era de Torrecillas i han afirmat que els insults no anaven dirigits a ella, sinó "en general".Torrecillas va participar de l'1-O i va ser lesionada a la mà arran de les càrregues policials a l'de Barcelona. Per la seva participació activa en el procés independentista -era regidora d'ERC- i concretament l'1-O, la fiscal assenyala que els acusats veien la dona com "l'encarnació de la posició política antagònica a la seva, i que deprecien". El dia 4 d'octubre de 2017, Mosquera, Martín i Romero van crear un grup de WhatsApp amb el nomi hi van incloure Torrecillas. Durant uns minuts es van dedicar a enviar-li fins a 46 missatges amb insults, vexacions, amenaces i humiliacions masclistes.Durant uns minuts es van dedicar a enviar-li fins a 46 missatges amb insults, vexacions, amenaces i humiliacions masclistes. El número de telèfon de la víctima va circular i va arribar a diverses persones, que també van enviar-li missatge amb insults. En total, va rebre. "Els acusats pretenien ofendre Torrecillas, ridiculitzar-la qüestionant la veracitat del relat que havia denunciat, i intentaven acovardir-la", assenyala la fiscal en el seu escrit d'acusació. La defensa ha aportat abans de començar el judici un informe sobre els efectes psicològics que va patir Torrecillas arran dels fets.Al judici, que s'ha suspès durant unes hores per la necessitat d'un intèrpret de català, els tres homes han reconegut els missatges però han assegurat que no anaven dirigits a Torrecillas,. Formaven part d'un grup de WhatsApp i l'administrador, Cristian Mosquero, va afegir "un número de telèfon" que li va arribar, però sense saber qui era. El quart home, acusat d'insultar Torrecillas però sense relació amb els altres acusats, ha dit que no va enviar cap missatge contra la dona i ha apuntat que el telèfon era de la seva mare, que patia problemes psicològics i va morir fa uns anys. Marta Torrecillas, que ha comparegut com a testimoni, ha dit que "li han destrossat la vida" i que va patir "estrès post-traumàtic".Cristian Mosquero ha explicat que havia creat l'any 2014 i que incloïa Martín i Romero, entre d'altres. Ha dit que va incloure el número de telèfon de Torrecillas, però ha assegurat que no sabia a qui pertanyia. "Només em sortia el número de telèfon i me'l van passar per privat", ha explicat. Els insults, vexacions i comentaris masclistes que va dir al grup, ha assegurat, no anaven dirigides a Torrecillas. "Quan vaig veure els missatges al xat, vaig treure el número de telèfon. No em semblaven apropiats", ha assegurat.en què es burlava de la lesió a la mà.A preguntes de la defensa, ha dit quei estava format per una dotzena de persones. "El grup no tenia la voluntat d'enviar missatges contra l'independentisme, és només un grup de companys de feina, del futbol...", ha explicat. Ha insistit que va expulsar el telèfon de Torrecillas del grup perquè "els missatges no eren correctes". Ha explicat que va sortir ell també del grup. "", ha assegurat.Joel Martín, en una declaració sorprenent, ha dit que "pot ser" que el títol del xat -Arriba España hija de puta- es creés el dia que es va afegir Marta Torrecillas al grup. Martín ha reconegut que va escriure missatges amb insults, vexacions i amenaces, però ha dit que "no coneixia Torrecillas" tot i que "podia suposar" que el telèfon era seu. "", ha dit. Ha assegurat també que el xat no es va crear per menysprear la dona i que no sap com l'administrador va aconseguir el seu telèfon."Els missatges que vam enviar es pot entendre que són missatges desagradables, però no cap a una persona concreta, al final era un número de telèfon. No sé qui era", ha assegurat. A preguntes de la defensa, ha assegurat que en el grup de WhatsApp no es parlava de qüestions relacionades amb la independència i ha dit que quan es referia a la "" ho va fer servir perquè era un "nom curiós i peculiar". Era el nom del local que tenia Marta Torrecillas amb qui era la seva parella. Martín ha dit que es penedeix dels missatges que va enviar i ha demanat disculpes.Alberto Romero ha fet evidents les contradiccions en la seva declaració. Ha dit que els missatges eren "cachondeo" i no anaven per ningú en concret. "Suposo que el telèfon que es va incloure era el d'ella, però no tenia cap certesa d'això. No ho podia suposar", ha assegurat. Els missatges eren en general? "Sí,aquells anys", ha dit a preguntes de la Fiscalia. L'acusat ha dit que no va rebre cap telèfon per cap cadena de Facebook, i la presidenta del tribunal li ha recordat que en instrucció va dir que havia rebut diversos missatges per Facebook amb el telèfon de Torrecillas.Romero ha dit que no havia vist Torrecillas per la televisió explicant què li havia passat l'1-O, i ha admès que hi havia membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat al grup de WhatsApp i que un d'ells "podria ser" ell. A preguntes de la defensa, ha dit que en el grup no es parla de política i que era un grup per "quedar per fer barbacoes" i fer bromes. "Cap dels missatges anava dirigit a Torrecillas, no sabia qui era", ha afirmat. Va saber qui era quan va rebre la denúncia. També ha dit que no sap res de la víctima, ni si té un local, ni on viu, ni si és membre de cap partit polític independentista.Pel que fa al quart acusat, el dia 5 d'octubre va enviar un SMS a Torrecillas amb. Ho va fer, diu la fiscal, "guiat per un idèntic rebuig ideològic al dels altres acusats" i conscient que generaria en la víctima angoixa i inquietud. Precisament aquest últim cas -en què s'ha acordat una conformitat- ha complicat l'arrencada del judici. Primer, perquè la defensa de Fonseca no entenia el català i s'ha hagut de suspendre la sessió per portar un intèrpret que traduís les intervencions de l'advocat, representant de Torrecillas, que exerceix com a acusació particular. Ja amb presència de traductor, el judici s'ha reprès però la conformitat no s'ha pogut acordar a l'arrencada de la vista oralA preguntes de la Fiscalia,, jubilat, ha dit que l'any 2017 el telèfon en qüestió era de la seva mare, que estava a la residència i tenia problemes psicològics. En instrucció, va dir que era el propietari del telèfon. Sobre el missatge a Marta Torrecillas, Fonseca ha dit que "pot ser que sortís del telèfon però jo no el vaig escriure mai". Ha dit que no recorda on era el telèfon en el moment dels fets. A preguntes de la defensa, ha dit que no coneixia Torrecillas i ha assegurat que "sempre ha estat responsable dels seus actes". "No estic afiliat a cap partit, soc totalment apolític", ha assegurat. Fonseca ha insistit que el telèfon era per parlar amb la seva mare.Marta Torrecillasi ha explicat els fets. No coneixia cap dels contactes del grup de WhatsApp, però ha dit que els missatges al grup feien referència a ella. "Parlaven dels fets de l'1-O i d'aspectes físics meus", ha dit, i també es parlava dels seu negoci que tenia amb el seu exmarit, que es deia "". La van afegir al xat just després que fes pública l'agressió que havia patit l'1-O. A preguntes de la Fiscalia, ha recordat també que va rebre un SMS amb vexacions i amenaces. "Intentava no memoritzar tot el que deien", ha dit.Torrecillas va posar el seu telèfon a disposició del jutjat i dels Mossos i ha dit que els fets li van provocar estrès post-traumàtic, se sentia cohibida, tenia angoixa, nervis i tensió, i va patir insomni. "", ha afirmat a preguntes de la fiscal. La dona ha explicat que recordava especialment el grup "Arriba España hija de puta" perquè feien referència a la policia i al seu local. "Tenia por que em poguessin trobar", ha afirmat. Arran dels fets, va deixar d'anar segura pel carrer i va haver de començar un tractament psicològic. "", ha afirmat.A preguntes de les defenses, ha dit que no va llegir tots els missatges en el moment concret, però a posteriori sí. El grup de WhatsApp en qüestió, ha dit, sí que el va llegir, perquè. "Anava rebent missatges, era un allau. Els vaig llegir i després em van expulsar. No vaig poder marxar-ne, arribaven tants missatges que no podia fer res, no podia fer servir el WhatsApp", ha afirmat. Va haver de canviar de telèfon i el va posar a nom d'una altra persona "perquè no la poguessin localitzar".

