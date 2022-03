De supermercat a hub de l'ajuda europea: tones de material humanitari arriben des d'arreu a Przemysl

Altres notícies que et poden interessar

ElTesco abandonat a l'entrada deamb Ucraïna, s'ha reconvertit en el. Aquest polígon no només acull i redirigeix els refugiats que fugen de la invasió russa, també és elque arriben cada dia des d'arreu del continent europeu, explica a l'ACN Michal Domanski, un paramèdic de la Creu Roja de Polònia molt implicat en l'organització del local. Després d'uns dies de caos,La majoria delsque baixen dels autobusos al pàrquing del supermercat essota l'aixopluc del Tesco. A l'interior del polígon, just a l'entrada, hi ha dues fileres de passadissos on es poden esperar, arrecerats del fred. En els últims dos dieson en Domański visita els seus pacients, la majoriai esgotats del llarg viatge per sortir d'Ucraïna. Comprova que estiguin prou bé per continuar el viatge i, si no és greu, han de marxar. "", diu.A la part central del polígon hi ha una enorme esplanada plena deperquè desenes de persones puguin passar la nit. Creuant aquest centre de refugiats temporal s'arriba als, a la part de darrere del supermercat.. Medicaments, mantes, aigua, menjar, bolquers, joguines... Hi ha tota mena d'ajuda.Desenes de voluntaris s'encarreguenles capses,-ho tot. A primera hora del matí, es reuneixen els equips de voluntaris i ONG com la Creu Roja per planificar la jornada i repartir les tasques. Les arribades de refugiats fluctuen, però la tendència és ascendent i els voluntaris -que també augmenten cada dia- intenten establir un control tant del flux de persones com del material humanitari que arriba."Aquest serà eli funcionarà com unper enviar l'ajuda a Ucraïna", assegura en Domański. La Creu Roja de Polònia està en contacte amb la Creu Roja d'Ucraïna per coordinar l'entrega del material i les necessitats de la població.En canvi, en Víctor, que ha fet 28 hores de carretera des de Malavella per portar, els deixarà directament a la. Aquest jove ucraïnès té un amic metge a Kíiv que li ha demanat i a través de "contactes". "No tenen res, està faltant de tot, sobretot medicaments", assegura el Víctor a l'ACN.Unade lesque es deixen al Tesco es queden al supermercat com a "" per assistir els refugiats a Polònia. "Aquesta gent no estarà aquí només un dia. Hem de garantir que tenim solucions per ells", avisa Domański. Per exemple, quan els hotels de la regió ofereixen allotjament als refugiats, demanen suport addicional. "", recorda.​​​​​

