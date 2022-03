Més de 4.500 detinguts a Rússia per manifestar-se contra la guerra

Altres notícies que et poden interessar

Almenysdurant les novesconvocades aquest diumenge a les, segons ha informat el grup de drets civils OVD-Info.Un portaveu de la policia ha confirmatdetinguts només a, en una concentració d'aproximadament 2.500 persones "no autoritzada". Unespersones més han quedat detingudes en una manifestació menys nombrosa, d'aproximadament 1.500, a la ciutat de. També a Novosibirsk, Irkutsk, Vladivostok i Jabarovsk hi ha hagut detinguts.En una de les concentracions, a Ekaterimburg, els policies han feti han colpejat amba un dels manifestants, que ha acabat al terra. En total s'han comptabilitzat convocatòries contra la guerra a 29 ciutats russes. OVD-Info ha comptabilitzaten protestesde la invasió, el passat 24 de febrer.El cap de l'oposicióhaa laquelesi surtís aquest diumenge als carrers peri protestar contra el president de Rúsia, Vladímir Putin, a qui ha descrit com el principal artífex de la intervenció.va dir Navalni aquest divendres, fent referència a Putin, a qui considera un​​​​​

