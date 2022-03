Netflix tanca el seu servei a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

Els vetos a internacionals a Rússia no deixen de créixer. Aquest diumenge s'hi ha sumat, queAixí respon la plataforma de continguts a la invasió russa a Ucraïna.des de Rússia, tot i que per ara no està clar si els clients ja abonats, més d'un milió, podran seguir utilitzant les seves comptes.Prèviament, Netflix ja havia anunciatde la plataforma delssancionats pels Estats Units i els seus aliats. També havia suspès tots els seus. En terreny audiovisual, diversos estudis dehanlesde pel·lícules en territori rus.La decisió de Netflix se suma a la d'altres multinacionals que els darrers dies han decidit cancel·lar la seva activitat al país soviètic. Es tracta de companyies com, que va anunciar unde totes les seves botigues físiques així com la suspensió de l'activitat en línia aquest dissabte.​​​​​

