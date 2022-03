La guerra d'Ucraïna afecta també el sector del vi: fins a vuit milions d'euros menys

​Morts, refugiats i augment de preus. Aquest és el trist balanç de tots els conflictes bèl·lics i Ucraïna no n'és excepció. La guerra està devastant el país i a la crisi humanitària li segueix la crisi dels preus, principalment gas, petroli i transports.La cooperativa agrícolaés una de les grans empreses de fruites i hortalisses del mediterrani i, tal com informa el diari Valencia Plaza , és un dels cellers que estan seguint amb més neguit l'evolució del conflicte entre Rússia i Ucraïna, dos dels seus grans clients. Però no només el negoci pateix, Anecoop té una filial a Polònia amb gran part dels treballadors ucraïnesos.Anecoop exporta vi a Rússia per valor de 8 milions d'euros, tal com indica el diari, i fruita i hortalisses a Ucraïna per valor de 3 milions més. Onze contenidors han tornat sense descarregar. "El dia anterior que esclatés la guerra van sortir del Port de Valènciaamb etiqueta russa i les autoritzacions governamentals necessàries, però ens ho han tornat", explica el seu director general, Joan Mir, en declaracions al diari. "En aquest moment tenim, però del qual no sabem si s'arribarà a comercialitzar. Tindrem pèrdues i això ho tenim assumit, no obstant això, en aquest moment és complicat estimar a quant ascendiran", conclou.Tal com informàvem fa pocs dies, segons dades de PRODECA, el 2021 el sector del vi a Catalunya va exportar a Ucraïna per valor de 2,38 milions d'euros. Tanmateix, Rússia i Bielorússia van importar el darrer any vins i caves catalans per valor d'1,27 milions d'euros i 0,85 respectivament. Aquestes dades sumen unes exportacions als països en conflicte per, una xifra que rondaria el 0,79% en volum i el 0,73% en valor. Per tant, deixarien d'ingressar menys de l'1% de les exportacions, xifra que sembla que podria no tenir massa importància si aquest fos l'únic indicatiu econòmic a conseqüència de la guerra.

