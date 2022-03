Altres notícies que et poden interessar

El president de la província ucraïnesa de Khàrkiv,ha denunciat aquest diumenge un, controlada per les tropes russes, que ha deixat sense senyal tota la zona. "La torre de televisió ha resultat danyada a Khàrkiv com a resultat d'un atac de l'enemic rus., ha informat Sinegubov a Twitter.Els tècnics treballen per recuperar la senyal de televisió en un moment en què alguns mitjans apunten a l'atac d'un avió de combat. No és el primer cop que Ucraïna acusa Rússia d'ja que dimarts es va bombardejar la torre de telecomunicacions de la capital del país, Kíiv.Aquest diumenge, les autoritats de la província ucraïnesa detamnbé han denunciat l'impacte deper lessobre el Centre Nacional d'Investigació de l', on hi ha un"El 6 de març, l'exèrcit rus ha disparat amb una llançadera de coets sobre l'Institut de Física i Tecnologia de Khàrkiv on hi ha unaha informat la filial dels serveis secrets ucraïnesos a la regió.Al lloc dels fets hi ha, fet que provocaria una ", han alertat els serveis secrets ucraïnesos. Així, s'ha obert una investigació penal per un delicte d'ecocidi conforme l'Article 441 del Codi Penal ucraïnès. Els serveis secrets ucraïnesos continuen agrupant informació per presentar-la a La Haya, seu de la Cort Internacional de Jústícia i el Tribunal Penal Internacional.​​​​​

