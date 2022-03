«Sis dies corrents» i «Libertad» triomfen als Gaudí de les dones

I ara sí, els dos últims guardons de la nit. La guionista Isa Campo (@IsaCampo7) i la directora Carla Simón són les encarregades de lliurar els #PremisGaudí a Millor direcció i Millor pel·lícula pic.twitter.com/cchNyoB52f — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) March 6, 2022

La sala oval del MNAC, en la celebració dels Gaudí 2022 Foto: ACN

Iria del Río i l'actriu ucraïnesa Polina Dzhakaieva, als Premis Gaudí Foto: Acadèmia del Cinema Català

Palmarès XIV Premis Gaudí MILLOR PEL·LÍCULA

"Sis dies corrents", de Neus Ballús



MILLOR PEL·LÍCULA EN LLENGUA NO CATALANA

"Libertad", de Clara Roquet



MILLOR DIRECCIÓ

Neus Ballús, per "Sis dies corrents"



MILLOR GUIÓ

Clara Roquet, per "Libertad"



MILLOR PROTAGONISTA FEMENINA

Maria Morera per "Libertad"



MILLOR PROTAGONISTA MASCULÍ

Mohamed Mellali per "Sis dies corrents"



MILLOR DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ

"Mediterráneo"



MILLOR PEL·LÍCULA DOCUMENTAL

"El retorn, la vida després de l'ISIS"



MILLOR CURTMETRATGE

"Farrucas"



MILLOR PEL·LÍCULA PER A TELEVISIÓ

"Frederica Montseny, la dona que parla"



MILLOR DIRECCIÓ ARTÍSTICA

"Las leyes de la frontera"



MILLOR ACTRIU SECUNDÀRIA

Ángela Cervantes, per "Chavalas"



MILLOR ACTOR SECUNDARI

Valero Escolar, per "Sis dies corrents"



MILLOR MUNTATGE

"Sis dies corrents"



MILLOR MÚSICA ORIGINAL

Arnau Bataller per "Mediterráneo"



MILLOR FOTOGRAFIA

"Libertad"



MILLOR VESTUARI

"Las leyes de la frontera"



MILLOR SO

"Tres"



MILLORS EFECTES VISUALS

"Mediterráneo"



MILLOR MAQUILLATGE I PERRUQUERIA

"Las leyes de la frontera"



MILLOR PEL·LÍCULA D'ANIMACIÓ

"Mironins"



MILLOR PEL·LÍCULA EUROPEA

"Otra Ronda", de Thomas Vinterberg



PREMI DEL PÚBLIC A LA MILLOR PEL·LÍCULA

"Mediterráneo"



GAUDÍ D'HONOR

Tomàs Pladevall

són les dues pel·lícules triomfadores dels. En una àmplia celebració del cinema català (i en català, encara que amb una representació inferior),ha guardonat una majoria de dones en les principals categories.són les clares protagonistes de la catorzena edició dels premis de la cinematografia catalana., de Marcel Barrena, també s'ha endut un bon grapat de guardons en aspectes tècnics. "Les dones hem vingut al cinema, no només per a fer òperes primes, sinó per quedar-nos", ha dit Ballús, en un dels moments més emotius de la cerimònia.Cap guardó, però, per a, d'Agustí Villaronga. No han faltat els aplaudiments, celebracions i ovacions per la victòria d'de, amb la directora present a la sala oval del MNAC; ovacions al paper de Filmin pel cinema català a les plataformes i una forta crítica a la guerra d'Ucraïna.ha estat aplaudit i homenatjat pels Gaudí, a ritme de Noia de porcellana.La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català,, ha reivindicat les victòries catalanes a nivell internacional, però ha demanat més compromís i més inversions per a les produccions catalanes.Ens trobem en el mínim històric de l'audiovisual en català. Fa deu anys les nostres produccions representaven el 48% de la feina d'aquest país. No volem que el talent hagi de marxar fora per aconseguir feina" ha dit Colell, interpel·lant a les màximes autoritats polítiques presents a la cerimònia. Hi eren presents el president de la Generalitat,; la presidenta del Parlament,; la consellera de Cultura,; l'alcaldessa de Barcelona,i el ministre espanyol de Cultura,Els guardons interpretatius han estat molt repartits. El primer se l'ha endut, per Chavalas, l'única de les nominades que encara no tenia un Gaudí. Una de les sorpreses ha estat el segon guardó interpretatiu de la nit, per a, lampista de professió. Sis dies corrents deés la seva primera obra. Aquesta emoció per als papers novells i per al film de Ballús ha seguit amb el premi a Millor Actor, que se l'ha endut. L'actriu més jove de l'edició d'aquest any,, ha guanyat el Gaudí a Millor Actriu. Amb només 17 anys, ha emocionat la sala oval amb un dels discursos més solvents de la nit.La cerimònia no ha amagat l'irregular estat de salut del cinema en català. En el moment del monòleg dehan reconegut que hi ha molt poques cintes en llengua catalana, sigui pels problemes generats per la pandèmia o per la falta de recursos. El cas més sonat és el de Libertad, de, amb una història feta a Catalunya, amb un repartiment ple de catalans i una directora catalana, però rodada en castellà. "El cinema català és molt poderós i els que no som d'aquí ho sentim molt en els nostres cors", ha afirmat l'actor, conegut per haver guanyat el Goya per Campeones.En un canvi d'última hora i convidada per l'Acadèmia, l'actriu ucraïnesaha estat l'encarregada d'entregar el guardó al Millor Muntatge amb Iria del Rio. En un discurs solemne, Dzkhaieva ha estat molt crítica i emotiva en la defensa del seu país i del poder del cinema. "Ens poden destruir les cases, els ponts o les nostres vides. El cinema sempre estarà per fer caure les mentides, les bogeries i la set de sang., ha dit, categòrica. No han faltat les reivindicacions contra la guerra per part de Rússia ni el record a, el gran cantant, iconoclasta i còsmic artista català que ha mort avui a l'edat de 74 anys.Un altre dels grans moments de la sala ha estatel gran director de fotografia de la història de la indústria catalana. Una ovació de diversos minuts l'ha rebut al centre de la sala oval del MNAC, des d'on Pladevall ha reivindicat l'ofici de la fotografia i de totes aquelles persones que treballen des de darrere de la càmera. En un discurs carregat d'ironia i sentiment, Pladevall ha volgut tenir un record per a tots aquells que van ser els seus referents i li van permetre fer de la fotografia la seva feina.Al més pur estil de Hollywood (i d'altres cerimònies dels Goya), els Gaudí han deixat de banda el clàssic presentador i han apostat per monòlegs, per la comèdia i per membres de la comunitat artística que han donat aire a una cerimònia que anys enrere patia pel ritme o per la manca de gràcia en alegrar una audiència que es quedava fins ben entrada la matinada., entre d'altres, han intentat amenitzar la vetllada amb diversos monòlegs i actuacions.Per primer cop en la curta història dels Gaudí, la cerimònia del cinema català s'ha celebrat al, a la Cúpula, concretament a la Sala Oval. En un desplegament logístic envejable, l'organització de la gala i de l'Acadèmia han disposat una zona amena perquè tots els convidats, nominats i premiats sopin en harmonia, amb el claim "Estimem-nos" com a paisatge d'aquesta edició. Aquest esperit ha estat el que han volgut incentivar tots els presentadors i còmics que han col·laborat per entregar els premis i conduir la cerimònia.

