Putin trasllada a Macron la seva voluntat de garantir la seguretat de les instal·lacions nuclears d'Ucraïna

El president de Rússia,, haal seu homòleg francès, Emmanuel, la sevamalgrat la invasió que fa més d'una setmana que dura.Putin i Macron han parlat aquest diumenge per telèfon i han abordat tant la guerra a l'est d'Europa com també la, després que les tropes russes ataquessin la central de, la més gran del continent. Segons ha informat l'Elisi,i el lliurament d'ajuda i li ha mostrat la seva preocupació pel que sembla un imminent atac a la ciutat d'Odessa.La trucada ha tingut lloc el mateix dia que les autoritats de la província ucraïnesa dehan denunciat l'impacte deper lessobre el Centre Nacional d'Investigació de l', on hi ha un"El 6 de març, l'exèrcit rus ha disparat amb una llançadera de coets sobre l'Institut de Física i Tecnologia de Khàrkiv on hi ha unaha informat la filial dels serveis secrets ucraïnesos a la regió.Alhora, continuen lesencontra la invasió d'Ucraïna. L'entitat OVD-Info, que monitoritza la repressió de la dissidència a Rússia, ha xifrat en almenysdiferents per haver-se manifestat contra la intervenció militar,de les quals aquest diumenge. La majoria de detencions s'han produït ai a, però també en altres localitats com Iekaterinburg, Nijni Nóvgorod i Kazan.​​​​​

