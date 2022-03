Trump proposa que EUA bombardegi Rússia amb avions pintats amb banderes xineses

Altres notícies que et poden interessar

Els països occidentals fa dies que estan buscantper ajudar elsense arribar a entrar en conflicte directe amb l'. Fins ara, les decisions s'han vehiculat a base de sancions, vetos internacionals i enviament d'armament al govern de Kíiv. No obstant això, després de qualificar al líder rus de "", l'expresident nord-americàha tornat a sortir a l'esfera pública per proposar una. I una de ben boja.Aquest dissabte, en un discurs a, Trump va plantejarals"I aleshores diem: 'Ha estat Xina, nosaltres no hem sigut.' I quan comencin a barallar-se entre ells, nosaltres ens reclinem i observem", va idear el magnat segons una gravació aconseguida pel The Washington Post.A l'àudio s'escolta l'. No és clar si es tractava d'una broma o d'un suggeriment seriós. El que està clar és que una estratègia així. Utilitzar la bandera d'un estat neutral o qualsevol altre país que no participi del conflicte està terminalmentA més, els xinesos no fan servir aquesta mena d'avions caça d'última generació fabricats exclusivament als Estats Units. Qualsevol intent d'aquestes característiques conduiria inevitablement a un conflicte obert entre les tres potències mundials.​​​​​

