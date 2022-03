Descobreix on pots trobar la benzina més barata de Barcelona

Altres notícies que et poden interessar

Elcontinua disparant-se sense aturador. I els experts avisen que encara pujarà molt més, igual que tota mena d'altres productes, al llarg de les pròximes setmanes arran de les conseqüències de lcontra Ucraïna.Pel que fa al, aquesta setmana as'ha pagat a més d'1,6 euros i es preveu que continuï enfilant-se superant inclús els 2 euros. Per altra banda, el gasoil també se situa en unafregant els 1,5 euros per litre. Per posar-ho en perspectiva, des de principis d'any el dièsel ja ha augmentat un 11% mentre que la gasolina ho ha fet un 8,7%.Davant d'aquesta situació, moltsestan intentant trobar fórmules per. Per assolir aquest objectiu, unque recull lade tots els punts de repostatge de la capital catalana pot brindar-te un cop de mà.Segons aquest portal, a dia d'avui la millor opció per comprarés PETROPRIX; concretament al carrer de Badajoz, número 108. En aquest indret el litre es paga a 1,529 euros. Per contra, a l'altre extrem de la ciutat, el preu pot arribar a disparar-se fins els 1,645 euros/litre. Una diferència superior als 12 cèntims.Pel que fa al, la benzineras'ubica a la benzinera RACC de l'Avinguda Doctor Marañón amb un preu d'1,419 euros el litre; i si busquem benzina sense plom 98, la mésla trobarem a EVOLUTION del carrer de Pere IV, número 79.​​​​​

