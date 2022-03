L'exèrcit rus bombardeja un reactor nuclear experimental a Khàrkiv

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it's still often below 0°C outside.



Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.



We need #NoFlyZone now. — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 6, 2022

Altres notícies que et poden interessar

Les autoritats de la província ucraïnesa dehan denunciat aquest diumenge l'impacte deper lessobre el Centre Nacional d'Investigació de l', on hi ha un"El 6 de març, l'exèrcit rus ha disparat amb una llançadera de coets sobre l'Institut de Física i Tecnologia de Khàrkiv on hi ha unaha informat la filial dels serveis secrets ucraïnesos a la regió.Al lloc dels fets hi ha, fet que provocaria una ", han alertat els serveis secrets ucraïnesos. Així, s'ha obert una investigació penal per un delicte d'ecocidi conforme l'Article 441 del Codi Penal ucraïnès. Els serveis secrets ucraïnesos continuen agrupant informació per presentar-la a La Haya, seu de la Cort Internacional de Jústícia i el Tribunal Penal Internacional.A més, els bombardejos a la regió del Donetsk, que per segon dia consecutiu no han permès obrir els corredors humanitaris, han destruït una canonada de combustible que unia Donetsk amb Mariípol. Més de 750.000 persones s'han quedat sense calefacció a la regió, amb temperatures al voltant dels zero graus.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor