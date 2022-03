Joan Carles I va pagar teràpies de rejoveniment amb diners opacs

va gastar-se més dedeena Barcelona durant els anys 2017 i 2018. Segons va avançar El Confidencial, l'exmonarca espanyol va sotmetre's a diversos tractaments de la, un centre especialitzat en medicina antiedat i tractaments de longevitat saludable.Així figura a laconduïda per lasobre el destí d'ingressos del rei emèrit que no declarava a. I és que aquestes transferències no provenien del patrimoni legal de Joan Carles I, sinó que es feien a través de tercers actors que actuaven com a "". Una pràctica que permetia escapar-se delNo obstant això, l'últim pagament va ser detectat dos mesos abans que la Fiscalia Anticorrpució obrís diligències arrel d'un informe d'un servei de prevenció de. I tan sols un mes després, l'emèrit ja havia regularitzat aquests diners que provenien de donacions lucratives. Un moviment determinant, segons la Fiscalia, per

