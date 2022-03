El món cultural plora la mort de Pau Riba

Elen especial el de la música i la literatura,. Ho han demostrat amb centenars de missatges de record i homenatge a Twitter., la frase recitada per Riba a la cançó "Nina de miraguano" de l'Orchestra Fireluche, ha estat una de les més reiterades pels seus seguidors. Un, una, són algunes de les paraules que li han dedicat representants del món cultural, institucional i ciutadans seguidors de la seva figura i música.El president de la Generalitat,, ha mostrat el seu condol per la mort del músic i escriptor Pau Riba als 73 anys. ", ha assenyalat Aragonès a Catalunya Ràdio. "Ho qüestionava tot i se'n fotia de tot.", ha continuat el president de la Generalitat, que ha obert la porta a celebrar algun tipus d'homenatge especial a l'autor de "Dioptria", la primera referència del rock en català. "El millor homenatge és el record que tindrà la ciutadania de Catalunya avui i en els propers dies, però serà qüestió de parlar amb entorn i família per trobar la manera de mantenir la memòria d'un artista únic i excepcional", ha comentat.Per la seva part, el, ha recordat de Riba la seva ", l'impuls a la innovació musical, i la seva contribució a la renovació de la cultura catalana".La consellera de Cultura,, s'ha mostrat consternada per la mort de Riba, "un home compromès amb la cançó i amb la filosofia 'hippy', un referent indiscutible de la contracultura, a Catalunya i en català i amb una qualitat digna de ser una referència molt més enllà".La presidenta del Parlament,, ha descrit Riba com la "i, potser malgrat ell mateix, de la cultura catalana. La seva veu, la seva música, els seus versos i el seu caràcter indòmit ens el recordaran sempre", ha apuntat.L'expresident de la Generalitatha lamentat que se n'ha anat "un geni, inoblidable i imprescindible" i l'expresidentha manifestat que Riba "ens ha fet viure i somiar amb les seves cançons i poemes tots aquests anys. El seguirem cantant i escoltant".Des d, han definit Riba com "". El president de l'entitat, Xavier Antich, ha remarcat que Riba va canviar el món i "la música catalana sense ell seria una altra cosa. Referent de país i de compromís amb la cultura, la potència literària dels seus temes i l'imaginari que ha creat han acompanyat moltes generacions".Plataforma per la Llengua ha indicat que era "un referent que va contribuir a fer del català una llengua normal en l'àmbit de la contracultura, que va fer cançons-poemes que ja són himnes i que va lluitar contra el concepte de l''home estàtic'".Grups musicals han escrit els seus missatges a les xarxes per recordar i acomiadar a Riba. Elshan destacat que "el món es va quedant cada vegada més coix; més que mai ens caldrà escoltar la teva poesia". El cantantha assegurat que Riba serà "etern i universal", mentre queha citat la cançó de Maria del Mar Bonet, "Es fa llarg esperar": "Quan s'espera que tot ja s'acabi per tot d'una tornar a començar quan s'espera que el món tot s'enfonsi per tornar-lo a edificar, es fa llarg, es fa llarg esperar". Ihan apuntat: "Seguint el teu camí vam trobar el nostre. Gràcies infinites Pau i bon viatge cap als estels...!" "Pau Riba, etern i lliure! Adéu, amic", ha escrit la cantant"Ens deixa un dels músics i compositors del segle XXI més importants pel nostre festival i per la història d’aquest país. Una icona que viurà amb nosaltres per sempre", han destacat des delLa discogràfica Picap ha indicat que tot i que era noticia esperada, la mort de Pau Riba "ens dol profundament. Un referent de de la cultura musical amb el qual hem col·laborat durant anys".Des del Gremi de Llibreters han donat el seu condol a familiars i amics de Riba: "Artista polifacètic, va destacar com a cantautor i escriptor, poeta... una icona "còsmica" del nostre país", han afegit en una piulada. Editors.cat també ha recordat al "polifacètic artista còsmic" Pau Riba. "Quedes per sempre!", ha assenyalat la presidenta de l'Ateneu Barcelonès, Isona Passola.

