​Germanor al voltant del Mazinger Z en la seva darrera posada a punt, 44 anys després

Durant la jornada hi havia paradetes amb productes de Mazinger Z. Foto: Josep M. Llauradó

Alfredo Garrido, a la dreta de la imatge, envoltat d'aficionats a la saga a la que ell hi va posar veu. Foto: Josep M. Llauradó

Alfredo Garrido, a la dreta de la imatge, amb l'alcalde de Cabra, Javier Romero, destapant la placa. Foto: Josep M. Llauradó.

Mazinger Z, una franquícia que encara continua

ha celebrat aquest diumenge al migdia una. La sèrie va esdevenir un fenomen des de la seva estrena a la televisió espanyola a partir del, tant és així que l'empresa promotora d'una urbanització de l'Alt Camp va intentar aprofitar aquest filó per atraure famílies i vendre-hi els terrenys i les construccions., explica que en aquells temps "només hi havia l'estàtua" i que amb un metre es definien els límits de les parcel·les.Utilitzant aquesta efemèride i recordant també les cançons més conegudes d'aquesta franquícia, l'Ajuntament ha reinaugurat avui la plaça amb diverses reformes que fan més amable la visita. Una carpa dificultava avui fer-se la més típica de les fotos que es poden capturar a tota la comarca, però a partir de demà ja es podrà visitar aquest indret veient tots els canvis que s'hi han produït, començant per un terra de grava, seguint amb tanques perimetrals, un parc infantil i acabant amb la neteja i posada a punt de l'Fibrester, una empresa del Vendrell dedicada a la fibra de vidre i a la construcció de barques i taules de surf, va començar l'estàtua a l'agost de 1978 i un any més tard ja estava acabada. Tal com s'ha demostrat amb el temps per l'afluència de visitants, es tracta d'una. Va costar al voltant dei en aquest import s'hi incloïa el pagament dels drets d'imatge a la distribuïdora BRB, que alhora havia d'informar a la productora japonesa,Segons ha confirmat el, aquest trasllat no es va produir i per aquest motiu ni, l'autor original de l'obra, ni l'estudi d'animació reconeixen aquesta estàtua. Tot i així, es tracta de l'estàtua més important de Mazinger Z al món i Castañón considera que 44 anys després no hi ha motiu perquè prosperés una demanda legal contra ella.Aquesta circumstància, tanmateix, sí que ha impedit ampliar l'espectre de robots i personatges de la sèrie en el parc infantil colindant. Inicialment s'havia proposat que fos tematitzat fins i tot posant-hi unaal costat o submergint el Mazinger en una piscina. Totes aquestes idees, per qüestions logístiques i de drets d'imatge -com que l'estàtua no està reconeguda, tampoc seria possible que els japonesos accedissin a afegir-hi més estructures-, no s'han pogut dur a terme.L'acte d'aquest diumenge ha comptat amb la visita d', el cantant de les cançons de la sèrie en castellà. De fet, el tret de sortida l'ha donat el tema del, una gravació seva que ha despertat els primers aplaudiments de les prop de 100 persones que s'han trobat en aquesta plaça inaugurada oficialment de manera definitiva. I és que fa 7 anys que el consistori va decidir donar-li el nom de la plaça que acull l'estàtua a Alfredo Garrido, quan un grup de persones, entre ells el mateix José Luna, es van conèixer a través de les xarxes socials per organitzar trobades periòdiques en aquest indret. Al 1978, Luna tenia 11 anys i explica que per a aquella generació "la infància va ser molt curta, per això seguim sent nens".Els membres de l'associació no s'han pogut estar de fer-se fotografies conjuntes i rememorar vells temps, així com agrair-se la tasca feta, que no va ser fins a l'aparició de les xarxes socials i posteriorment la seva creació com a entitat que no es va començar a posar en valor arreu de l'Estat aquest emplaçament. En qualsevol cas, amb Mazingers de 10 metres i amb Mazingers d'1 de sol, la celebració ha esdevingut un instant de germanor que contrasta amb els temps convulsos de conflicte bèl·lic a Europa, tal com ha volgut recordar la, en el seu discurs.Acompanyats de paradetes amb productes de merxandatge de Mazinger Z i un concert que ha encetat l', els aficionats s'han pogut fer fotografies amb l'estàtua i rememorar aquells temps en què després de dinar els més petits s'enganxaven a la pantalla del televisor per veure la seva sèrie d'acció preferida. Persones vingudes des'han volgut sumar a una cita que vol esdevenir un punt d'inflexió i alhora un lloc de recreació familiar per al poble.Actualment prop de 100.000 persones visiten anualment aquesta plaça de Mas del Plata i l'Ajuntament de Cabra del Camp vol assolir el doble en un breu període de temps. Per això han reformat totalment la plaça, que abans era dominada per motocicletes i cotxes que aparcaven a tocar de l'estàtua i, en alguns casos, fins i tot la malmetien amb cops, segons ha reconegut Castañón. Una de les actuacions a l'estàtua, a banda del rentat de cara i una nova capa de pintura, precisament ha estat la reparació dels peus del Mazinger, ja quebrats.La reforma, finançada en, ha estat ben rebuda pels veïns de la mateixa plaça, ja que sense la tanca perimetral la circulació de vehicles feia que la pols del terra els arribés a les seves parcel·les. També hi havia sorolls i altres molèsties derivades de la manca de serveis. Ara, amb un nou parc infantil, un bar amb concessió per als propers 2 anys, i uns serveis adequats,L'empresa promotora de la urbanització va agafar la idea de construir una estàtua en aquest indret copiant el que ja hi havia en una urbanització propera, en aquell cas amb unes estàtues més petites de la sèrie d'animació en aquells temps també força coneguda, Heidi. Fins i tot a Mas del Plata va existir a l'entrada una reproducció de la sèrie Marco. Si bé hi ha fotografies, actualment no es conserva a causa d'actes de vandalisme. La mida del robot Mazinger Z va evitar que li passés el mateix.La pluja ha mantingut una treva fins ben bé a les acaballes de l'esdeveniment, quan després de la descoberta institucional de la placa sobre el monòlit de pedra i també dels discursos d'entitats i l'administració, la música ha continuat amenitzant la jornada. Les taules de picnic acabades d'estrenar i les dues barres de bar han anat treballant amb comptagotes en un dia amb força fred, però que no ha impedit la concurrència de veïns i aficionats. L'èxit d'aquesta reforma es determinarà a partir dels propers mesos, quan amb el bon temps i sobretot a l'estiu se sol omplir de visitants.La major part dels assistents aquest diumenge tenia l'edat suficient com per haver vist en directe l'estrena fa 44 anys de la sèrie a la televisió espanyola. Ara bé, la vida d'aquest manga va continuar tant al Japó com fora d'ell. Començant per la mateixa sèrie primigènia, a banda dels nombrosos passis a TVE,i una obertura cantada per, intèrpret d'altres cançons de sèries de l'època. El manga de Mazinger Z va néixer al 1972 al Japó, a la revista Weekly Shonen Jump, la mateixa que 12 anys més tard publicaria Bola de Drac. Go Nagai, el responsable d'aquesta franquícia, ha explicat en diverses ocasions com la idea li va arribar en un embús de trànsit, en què es va imaginar un robot gegant que fos capaç de travessar la filera de cotxes. D'aquí en va fer una sèrie que donada la seva popularitat va anar sumant seqüeles i altres obres relacionades, tot generant una mena d'Univers Mazinger.A Catalunya totes aquestes obres derivades han arribat amb comptagotes, de la mateixa manera que el Mazinger original ha eclipsat bona part de l'obra de l'autor a les nostres fronteres. Robots com, i personatges que van sortir de la mà de Go Nagai com arahan corregut la mateixa sort. Ben a prop de Cabra del Camp, a Prades, existeix una editorial, Ooso Còmics, que en l'última mitja dècada s'ha dedicat a suplir aquest buit i a difondre la seva obra, tant en català com en castellà.

