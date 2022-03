Sisu, buscat pels Mossos, de camí a Catalunya des de la frontera ucraïnesa amb cinc refugiats

En Sisu i en Robert porten cinc refugiats a l'autocaravana Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra busquenperquè declari per, però, de moment, no el trobaran. En Sisu és a, molt a prop de la frontera ucraïnesa, on aquest diumenge ha recollit cinc refugiats.Ell i el Robert han arribat amb unaal centre comercial de Przemysl reconvertit en punt neuràlgic de l'èxode ucraïnès. Aquest diumenge han enfilat el camí de tornada a Catalunya amb dues famílies que s'instal·laran a, on hi tenen família. "Esperem arribar entre dimarts i dimecres... ja vinc", diu amb ironia a l'ACN.En Sisu és de. Els Mossos el van anar a buscar al seu municipi divendres perquè declarés davant un jutjat de Figueres pel tall del Tsunami Democràtic del 2019 a l'AP-7 a la Jonquera."Portem més de dos anys amb aquesta història. Han canviat de jutge i m'han citat quatre vegades, però no hi vaig perquècom a competent", explica, i al final "hi anirem per no declarar".Ell i el Robert van arribar a la frontera entre Polònia i Ucraïna. Han carregat fins a Przemysl-roba de nen i aliments- que ja han lliurat a una ONG alemanya que, davant la manca d'hotel, els ha acollit aquesta nit juntament amb tres membres d'una família ucraïnesa que van recollir dissabte.Aquest diumenge s'han registrat com a conductors al centre comercial de Przemysl -un dels requisits que estan posant les ONG per controlar qui s'emporta els-, i han enfilat el camí amb una altra família, mare i nen.En, a la Vall de Llémena, explica què els ha empès a fer aquest viatge. "Dimarts a la tarda vam veure el que estava passant i vam decidir organitzar un viatge amb la meva autocaravana. Dimecres ja marxàvem sense saber on anàvem ni a qui recolliríem".Pel camí han rebutde veïns de l'Escala. "Vam obrir un Instagram i hem rebut molta ajuda". Els diners que els sobrin del viatge aniran a una ONG."Aquest dissabte va recollir una mare amb dues criatures, les vam portar a un hotel i avui havíem de recollir una mare i un nen, però han tingut problemes a la frontera i van cap a Varsòvia, i abans de marxar hem decidit tornar aquí i recolliu una altra mare i criatura".. Aniran primer a l'Escala, on els seus familiars les vindran a buscar. Tots tenen família a Catalunya.​​​​​

