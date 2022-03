El servei secret ucraïnès mata un dels seus negociadors amb Rússia acusat de traïció

El(SBU) ha matat un dels membres de laucraïnesa per ser un. Segons ha informat el diari local "Pravda",hauria rebut un tret sota custòdia. El rotatiu ucraïnès cita fonts polítiques d'"alt nivell" però la informació encara no ha estat confirmada per les autoritats.Krieev, que va participar el passat 28 de febrer en les negociacions de pau celebrades a(Bielorússia), hauria estat unque treballava pel. Krieev era banquer i, entre el 2010 i el 2014, va ostentar el càrrec de vicepresident del banc Oschadbank.

