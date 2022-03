Mariúpol anuncia un nou intent d'evacuació humanitària aquest diumenge

Altres notícies que et poden interessar

La ciutat portuària deha anunciat que aquest diumenge que s'establirà un nou intent d'alto el foc entre les 10.00 del matí i les 21.00 del vespre, hora local, coordinada pel cap de l'administració de Donetsk. L'evacuació de civils començarà a les 12.00 i fixarà la ruta que connecta Mariúpol, Portovskoye, Mangush, Rozovka, Bilmak, Pologi, Orekhov i Zaporíjia.Segons l'Ajuntament de Mariúpol, la sortida de la població es farà amb autobusos municipals i transport privat amb una columna que encapçalaràEl consistori diu que s'ha pactat la sortida amb els russos i que s'esperen evacuar unes 400.000 persones.Rússia va anunciar aquest dissabte al matí uni que aturava els atacs a la regió del Donetsk. L'evacuació de la població de Mariúpol havia de començar a les 11.00 hora local, segons l'Ajuntament, però minuts abans de les dotze va fer marxa enrere perquè continuaven els bombardejos a la zona. El consistori va demanar llavors als ciutadans que es dispersessin i es refugiessin mentre negociava amb Rússia per establir un alto el foc real i garantir un corredor humanitari segur.A la tarda, però,contra les ciutats ucraïneses de Mariúpol, a la costa del mar d'Azov, i, a mig camí entre la costa i Luhansk. Les autoritats ucraïneses van acusar Rússia de no respectar l'alto el foc ni els corredors humanitaris pactats, mentre que des del Kremlin es va assenyalar els combatents ucraïnesos com a responsables.Va ser el portaveu del Ministeri de Defensa rus,, qui va anunciar a la tarda la represa de l'atac contra Volnovakha i, sobretot, Mariúpol, situada en un punt clau entre les zones rebels sublevades contra el govern d'Ucraïna i la península de Crimea, annexionada per Rússia el 2014. Com ja havia fet aquest mateix dissabte el ministre d'Afers Exteriors rus,, Konashenkov va acusar la "falta de voluntat del costat ucraïnès" de l'incompliment de l'alto el foc.​​​​​

