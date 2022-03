Visa i Mastercard anuncien la suspensió de la seva activitat a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

han anunciat aquest dissabte que els seus serveis de pagament deixaran de funcionar a. En sengles comunicats, ambdues empreses han confirmat que aturen la seva activitat al país arran de la invasió d'Ucraïna.Visa ha explicat que "immediatament" treballarà amb els seus clients i socis per posar fi a les transaccions fetes a través del seu sistema de pagaments i que, un cop resoltes, totes lesVisa de Rússia deixaran de funcionar a l'estranger i les de la resta de països no podran operar en territori rus.Mastercard, per la seva banda, ha explicat que la situació dels seus clients serà similar: els bancs russos ja no podran operar amb Mastercard i les targetes emeses en altres països no funcionaran a Rússia.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor