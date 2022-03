Exteriors recomana als espanyols una «marxa temporal» de Rússia

Altres notícies que et poden interessar

El, la UE i la Cooperació ha recomanat aquest dissabte als ciutadans espanyols que valorin la possibilitat d'abandonar temporalmentpels mitjans comercials encara disponibles. De la mateixa manera, el departament que dirigeix ​​va aconsellar no viatjar a aquest país davant de la complicada situació creada per la invasió d'Ucraïna ordenada pel Kremlin.Així ho recull en una nova actualització de les seves recomanacions de viatge respecte de Rússia. Hi afegeix que l'Ambaixada d'Espanya a Moscou i elsGenerals d'Espanya a Moscou i Sant Petersburg estan seguint «amb atenció» el desenvolupament de la situació a l'esmentat país després de la invasió que ha fet a Ucraïna.El ministeri diu que aquestarespon «al tancament de l’espai aeri espanyol i europeu i la importantentre Rússia i tercers països”. També argumenta “les dificultats derivades de les decisions preses per la comunitat internacional i que ja estan dificultant o alterant les transferències bancàries o l’ús de targetes de crèdit o dèbit”​​​​​

