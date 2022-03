Rússia reprèn l'ofensiva contra Mariúpol i Volnovakha després de l'alto el foc fallit

Altres notícies que et poden interessar

L'ha reprès l'ofensiva contra les ciutats ucraïneses de, a la costa del mar d', i, a mig camí entre la costa i Luhansk, després de l'fallit que havien acordat els governs d'Ucraïna i Rússia.Ambdós països havien decidit aturar lesaquest matí per facilitar la sortida de civils de la ciutat dei de Zaporíjia, però el foc no ha cessat en cap moment. Les autoritats ucraïneses han acusat Rússia de no respectar l'alto el foc ni els corredors humanitaris pactats, mentre que des del Kremlin s'ha assenyalat els combatents ucraïnesos com a responsables.Ha estat el portaveu del Ministeri de Defensa rus,, qui ha anunciat la represa de l'atac contra Volnovakha i, sobretot, Mariúpol, situada en un punt clau entre les zones rebels sublevades contra el govern d'Ucraïna i la península de, annexionada per Rússia el 2014.Com ja havia fet aquest mateix dissabte el ministre d'Afers Exteriors rus,, Konashenkov ha acusat la "falta de voluntat del costat ucraïnès" de l'incompliment de l'alto el foc. A més, ha detallat que s'ha tornat a l'ofensiva a les 18.00 hores de Moscou, és a dir, a les 16.00 en l'horari central europeu.​​​​​

