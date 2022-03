Les UCI agafen aire amb la caiguda de crítics de Covid

CONTAGIS 2.430.129 (+1.501) INGRESSATS 1.130 (+5) UCI 163 (-10) DEFUNCIONS 26.660 (=) Rt 0,88 (+0,02) REBROT EPG 596 (=)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.484.696 (+521) DOSI 2 5.822.455 (+6.000) Actualització: 06/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.484.696 (+521) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.303.175 (+5.659) 86,3% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 38.689 (-1.202)





Actualització: 06/03/2022 TERCERES DOSIS 3.242.353 (+4.436) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.849.593 Dosis Moderna/Lonza: 4.687.342

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.853 Dosis Janssen: 349.221 Actualització: 03/03/2022

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha declarat 10 crítics menys a l'UCI (163) i 5 ingressats més per Covid-19 a Catalunya (1.130). En paral·lel, els nous casos confirmats per PCR o TA són 1.343, amb un total de 2.347.415 casos des de l'inici de la pandèmia.puja dues centèsimes a 0,88, mentre que el risc de rebrot es manté a 596. Salut no ha registrat cap mort més en les darreres hores i la xifra continua en 26.660en tota la pandèmia.El 10,78% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 718,13 a 703,27 i la de 7 dies retrocedeix de 321,03 a 318,63. Els CAP van atendre aquest dissabte 2.008 visites sobre Covid.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor