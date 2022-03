El primer ministre d’Israel es reuneix amb Putin per intentar rebaixar l’ofensiva russa

Conspiració...

Per Funcionari.cat el 5 de març de 2022 a les 19:55 0 0

Curiós hi ha una guerra a Europa, i no es trenquen relacions diplomatiques, per una altra vanda el president de Xina, va dir al de Russia, que no començes la guerra fins que acabesi els jocs d´hivern de Pekin, també estrany que a l´entrevista de Biden, semblava com si no entenes les preguntes que els hi feien els periodistes com si que dius que...molts països de la UE han aumentat la seva despesa armamentistica sobretot Alemania amb un 2 per cent del seu PIB, clar d´arrera de Russia esta Xina amb el seu consentiment i d´arrera de la UE esta USA, que es frega les mans al veure el armament que vendra a països de la UE, el mateix Xina amb Russia, debiliten a dos actors mundials fer-los enbarallar-se entre ells i el que quedi amb vida estara tant exaus que tant USA com Xina amb un cop de martell, ja estara mort, i mira fora la UE.. fora Russia, i tant americans com xinos contens, i el possible terçe actor mundial a la llarga per damunt del que quedara de la UE i de Russia pot ser o ja es ara la India... quins conspiracions que hi ha... i sempre dins del terrtitori de Europeu primera.. segona... i ara sembla ser la terçera guerra a Europa, tambe tenim de dir que la Gran Bretanya ja va sortir fa un any de la UE.. estrany no...i que Israel també esperan les angrunes que podra arroplega d´aquesta guerra, es que els serveis d´inteligencia de USA-Xina-Israel-Gran Bretanya... ja sabien que aixó passaria i no han dit res de res, recordem que tant els americans com els xinesos ja fa temps que pugnen pel control o orden mundial, deixan a fora Russia i la UE...moltes i molts.....