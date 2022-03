Els Gaudí reivindiquen més que mai el cinema català enaltits per «Alcarràs»

Millor Pel·lícula

Millor Pel·lícula

Millor Direcció

Millor Guió

Millor Protagonista Masculí

Millor Protagonista Femenina

Millor actor secundari

Millor Actriu Secundària

Millor Documental

Millor Pel·lícula d'Animació

Especial del Públic

Millor Pel·lícula Per Televisió

Millor Pel·lícula Europea

Millor Fotografía

Millor Direcció de Producció

Millor Direcció Artística

Millor Muntatge

Millor So

Millor Música Original

Millor maquillatge i perruquería

Millor vestuari

Millors efectes visuals

Millor Curtmetratge

en la que serà una de les cerimònies més emocionants de la curta història dels guardons que atorga. L'estat de salut de la indústria cinematogràfica catalana es troba en estat de gràcia, i un dels símbols d'aquest 2022 és el film de Carla Simón que es va endur l'Os d'Or a la Berlinale . Encimbellats per aquest triomf, els Gaudí reivindiquen aquest any un seguit de pel·lícules que han tornat a situar Catalunya al mapa de les elits cinematogràfiques de tot l'Estat i bona part d'Europa, amb produccions aplaudides arreu. El punt agredolç de la cerimònia serà el de no poder aplaudir ni premiar com es mereix Alcarràs, que haurà d'esperar a la gala de l'any vinent, ja que no va poder passar cap dels requisits per ser acceptada en aquesta en no haver-se estrenat en sales.Un dels principals protagonistes d'aquesta catorzena edició serà, un dels més prolífics cineastes de Catalunya, que lluitarà, gràcies a la seva obra, recollir els màxims premis possibles. Opta a 12 nominacions. L'altra pel·lícula amb més opcions, amb 13 guardons possibles, és, de, produïda per Netflix i amb un repartiment de luxe que pot acabar sent la gran triomfadora de la nit. En aquesta pugna també hi apareixen tres grans produccions fetes a casa nostra:, de Clara Roquet (aplaudida fins i tot per Cate Blanchett);de Marcel Barrena; i, de Neús Ballús, pel·lícula preferida per aconseguir el Gaudí a Millor Pel·lícula.El director de fotografia, amb una carrera de mig segle a la seva esquena, recollirà el Gaudí d'Honor 2022 a la Cúpula del MNAC.farà servir aquest espai artístic del museu per a atorgar els premis Gaudí. La presidenta de l'Acadèmia,ja ha advertit que la intenció de l'entitat és que la cerimònia sigui "divertida", "innovadora", "inclusiva" i "diversa". S'estrenarà un nou format amb el públic assegut en taules i, però si, un monòleg al principi i al final. La gala es podrà seguir pera partir d'aquest diumenge a la nit,- El ventre del mar- Sis Dies Corrents- Tros- Visitant- Las leyes de la frontera- Libertad- Mediterráneo- Tres- Agustí Villaronga, El ventre del mar- Daniel Monzón, Las leyes de la frontera- Clara Roquet, Libertad- Neús Ballús, Sis dies corrents- El ventre del mar- Libertad- Sis dies corrents- Tres- Roger Casamajor, El ventre del mar- Chechu Salgado, Las leyes de la frontera- Eduard Fernández, Mediterráneo- Mohammed Mellali, Sis dies corrents- Vicky Luengo, Chavalas- Begoña Vargas, Las leyes de la frontera- Maria Morera, Libertad- Marta Nieto, Tres- Sergi López, Mediterráneo- Álex Monner, Mediterráneo- Valero Escolar, Sis dies corrents- Miki Esparbé, Tres- Ángela Cervantes, Chavalas- Nora Navas, Libertad- Vicky Peña, Libertad- Anna Castillo, Mediterráneo- Balandrau, infern glaçat- El niño del fuego- El retorn, la vida després del ISIS- Un blues per Teherán- Mironins, la pel·lícula- El ventre del mar- Sis dies corrents- Tros- Visitant- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Libertad- Tres- Berenàveu a les Fosques- Frederica Montseny, la dona que parla- Tocats pel foc- Un mundo para Julius- Annette, de Leos Carax- Otra Ronda- Quo Vadis, Aida?- Titane- El vientre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Mediterráneo- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Sis dies corrents- Love gets a room- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Sis dies corrents- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Sis dies corrents- Tres- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Mediterráneo- Chavalas- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Libertad- Love gets a room- El ventre del mar- Las leyes la frontera- Sis dies corrents- Bajo cero- El ventre del mar- Las leyes de la frontera- Mediterráneo- Animal Salvatge- Facunda- Farrucas- L'estrany

