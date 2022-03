Arrenca a Sant Cugat «ruta lila» d’ERC per denunciar la bretxa salarial

ha posat en marxa aquest dissabte ala campanya “” per denunciar que les dones cobren de mitjana 6.000 euros menys que els homes cada any. La iniciativa recorrerà el país amb unaque farà parada a una vintena de municipis.La ruta acabarà 3 de novembre, que és el dia de l’any en què les dones deixen de cobrar en comparació al que reben els homes. Durant l’acte, la vicesecretària general de Feminismes,, ha destacat que en lesamb més deque hi ha a Catalunya, ERC ja ha designat 25 caps de llista per les eleccions municipals i que 10 són dones. Davant d’això, Sans ha animat les dones a “fer un pas endavant” perquè volen tenir “més alcaldesses”.Sans ha subratllat que la xifra de dones que es presenten com a caps de llista és molt més elevada que en eleccions exteriors tot assegurant que la seva formació té "" i en vol tenir "moltes més"La vicesecretària general de Feminismes d'ERC ha detallat que la campanya servirà per "denunciar una de les principals desigualtats que hi ha en l'ambit laboral i econòmic entre homes i dones". "Ens fa molta il·lusió poder arrencar a Sant Cugat del Vallès, que és on tenim una de les principals alcaldesses d'ERC:", ha assegurat tot afegint que gràcies a ella el consistori té "una nova mirada".

