(Segarra) ja acull 44ucraïnesos. Tots ells han arribat en la darrera setmana i es tracta, en la seva gran majoria, de dones i els seus fills petits que tenen vincles familiars amb veïns del municipi. L'Ajuntament de Guissona s'encarrega de gestionar la l'acollida de les persones refugiades a través d'un formulari on la ciutadania ofereix diverses modalitats d'allotjament. L'alcalde,, ha explicat que poden acollir fins a un centenar de persones, xifra que considera que pot ser insuficient. Per això, aquest dissabte ha fet una crida als municipis de Ponent perquè posin a disposició allotjament per als refugiats que fugen de la guerra.Ars ha explicat que lesrefugiades que han arribat al municipi formen part de 8 famílies i que són, principalment, mares amb els seus fills petits. De fet, ha dit que entre aquests refugiats no hi ha adolescents, sinó que molts dels menors tenen entre 8 i 10 anys.Per canalitzar l'acollida de refugiats, l'ajuntament ha habilitat unen el qual la ciutadania pot oferir diversos tipus d'allotjament, com ara pisos o habitacions, i un grup de voluntaris s'encarrega "d'encaixar" les sol·licituds amb l'arribada de la gent.En el cas de Guissona, Ars ha dit que poden acollir fins a unde persones en habitacions compartides, pisos i les cases parroquials dels pobles d'Ivorra i Sanaüja. Tot i això, alerta que això pot ser insuficient. "Veiem que serà un degoteig i que potser com a municipi no arribarem a donar resposta".Davant d'això, l'alcalde ha aprofitat la convenció municipalista que Junts per Catalunya ha celebrat aquest dissabte al municipi per fer una crida als alcaldes i regidors de Ponent perquè posin a disposicióque fugen de la guerra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor