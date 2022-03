Uns fugen de la guerra i d'altres hi van

Altres notícies que et poden interessar

A la frontera demilers de persones creuen cada día el pas fronterer per. La gran majoria ho fa cap a Polònia, però en aquest tràfec també n'hi ha que entren a Ucraïna, que hi tornen, de fet. És un pasmolts fugen de la guerra, però n'hi ha que hi van pero senzillamentAlguns hi van per retrobar-se amb la família després que l'esclat del conflicte els agafés fora del país i fan el camí invers del milió tres-centes mil persones que, en poc més d'una setmana, ja s'han convertit en refugiats . I n'hi ha que volen lluitar i unir-se a l'exèrcit ucraïnès. No només ucraïnesos. És el cas d'en Nil, un jove d'Escòcia, que vol aturar els russos: "He de fer-ho per ajudar al poble ucraïnès a aturar aquesta invasió, vull anar a lluitar per ells", diu. En Nil és un delsEntre divendres i dissabte el flux de persones ha pujat de forma considerable. Milers de dones, nens i persones grans suporten, una ciutat uns quilòmetres a l'interior de Polònia. Un cop allà els allotgen en un antic centre comercial que ja ha quedat desbordat. Malgrat tot hi ha una gran quantitat d'organitzacions humanitàries que els atenen i tenen les necessitats més bàsiques cobertes.Al centre comercial hi ha un espai que funciona com a guarderia i on els voluntaris distreuen i juguen amb els nens per ajudar-los a passar les hores. L'estada, però,i no tarden a pujar a autobusos que els portaran a Itàlia, Espanya, Alemanya, Holanda o Dinamarca.Un cop allà, expliquen els responsables de l'ajuda humanitària, els que els volen acollir els esperen amb els braços oberts. És el cas d'una organització de València que ha fet arribarque ha arribat avui a Przemyśl. Un cop descarregat, se'n tornaran plens de refugiats que aterraran al País Valencià.Moltes persones s'han solidaritzat amb el poble Ucraïnès i, a tot arreu, es fanque centenars de furgonetes i cotxes particulars porten aquests dies cap a Ucraïna o els improvisats camps de refugiats als països veïns. El pas fronterer està​​​​​

