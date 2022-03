El preu de la llum escala en plena guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El. Es tracta del segon registre més car de la història, només per sota del cost que va tenir la llum a les portes de Nadal, el desembre passat.Per franges horàries, elde la llum d'aquest diumenge es donarà entre lesdel, ascendint fins a 470 euros el MWh. Elper contra, serà a la, entre les, amb un cost de 334 euros/MWh.Segons les dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric de l'Energia, es tracta d'un preu, és a dir, un 740% superior que el sis de febrer del 2021, quan marcava 45 euros el MWh.L'escalada arriba en plenaque prové de l'est d'Europa. Tot i que per ara s'està mantenint el servei de gas natural que s'envia des d'Ucraïna, el seu. Per ara, s'han arribat a assolir costos gairebé un 600% superior que fa un any.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor