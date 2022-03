L'eina per seguir la guerra a Ucraïna en multipantalla

Altres notícies que et poden interessar

Vols seguir la guerra a Ucraïna i no saps quin canal d'emissió escollir? T'agrada consultar diversos mitjans per informar-te sobre la invasió russa?és una eina que permetde canals de comunicació internacionals.Es pot seguirmentre la resta de pantalles estan silenciades però l'emissió continua en directe. La pàgina reprodueix el contingut que s'està emetent al moment als canals de YouTube de mitjans de comunicació d'arreu del món.Així, és possible seguir alhora la, a més de l'. Fins fa només uns dies també es podia seguir l'emissió de Russia Today, però la censura que se li ha aplicat al canal rus ara ho fa impossible. A més, el programa també permet escoltar música.​​​​​

