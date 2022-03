L'Eduard i la Txon, el matrimoni que farà 2.500 quilòmetres «per portar material i il·lusió» als ucraïnesos

Altres notícies que et poden interessar

Les 7 de la tarda. El pati de l'empresa Mail Boxes, situada al poligon Ramassar de Granollers, és un formigueig constant. Una quinzena de persones ajuden a distribuir les caixes plenes de material que tres furgonetes portaran cap a Medyka, a la frontera de Polònia i Ucraïna, per ajudar les víctimes de la invasió russa.Dues de les persones que hi ha són l'i la, unque aquesta matinada ha començat el viatge. Faranper portar, tal i com diuen ells, "material però també il·lusió" als afectats."Estem nerviosos, però molt contents al veure", explica la Txon a NacióGranollers. "Ha estat trepidant. Estàvem molt pendents de tot el que estava passant i dimarts ens vam decidir, vam anar a veure la Sasha i des de llavors ha estat impressionant", afegeix l'Eduard. "i ens van proposar anar el més aviat possible cap a la frontera", afegeix ella.Asseguren que, però si respecte per aquesta experiència: "És temor al desconegut. Ens agrada molt viatjar, però això és diferent. Tenim moltes ganes de portar tot això cap allà i tenim la responsabilitat que tot amb el que tanta gent ha col·laborat arribi a bon port i sigui útil pels qui estan patint", afegeix la Txon.Els dos insisteixen amb el missatge que han anat difonent diversos responsables de la gestió d'aquest material: el més important són els medicaments i els productes d'higiene, i per això porten morfina, xeringues, benes, guants i mascaretes. En el carregament també hi ha material com roba d'abric, sacs de dormir, piles i bateries.Tot aquest material s'ha recollit a la botiga l'Agulla d'Or, de Granollers, i al local d'ERC de la capital. En aquest punt, el matrimoni vol agrair tots els qui els hi han donat suport: els particulars que han acostat material, Humana, És per tu , la Clínica Sagrada Família, Maná i els farmàcies Bellavista, Torrents, Viñamata, Puigdollers i Dalmau.I expliquen casos particulars, com els empleats d'una entitat bancària que, al saber que feien el viatge, han fet una petita col·lecta per reunir els diners que es gastaran en gasolina.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor