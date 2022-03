Cau un grup criminal que llogava pisos turístics a Barcelona per fabricar-hi drogues sintètiques

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Agència Tributària va permetre desarticular a mitjans de febrer unde Barcelona especialitzat en laEls membres de l'organitzacióa la capital catalana a través de portals d'internet i hi instal·lavenon tallaven i preparaven la droga per a la seva posterior distribució arreu de l'Estat. Hi havia molta mobilitat per no aixecar sospites entre els veïns dels immobles. L'operació policial ha finalitzat ambi el decomís de grans quantitats de drogues com MDMA, metamfetamina, cocaïna, heroïna, haixix, ketamina i cocaïna rosa.La investigació es va iniciar després que es detectessin diversos paquets enviats per correu postal des dea las, amb més de 200 grams de cocaïna ocults al seu interior. En una primera actuació a las Palmas es van fer dos escorcolls en habitatges i es van detenir tres persones (els receptors dels paquets) com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Les indagacions policials van permetre destapar que l'enviament procedia d'una organització criminal establerta a Barcelona i es va crear un equip conjunt de recerca d'agents de Mossos d'Esquadra, de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i de vigilància duanera de l'Agència Tributària.A mesura que avançava la investigació es va descobrir que aquesta organització criminal s'havia establert al districte barceloní de l'Eixample i queque s'oferien en diversos portals d'internet en els quals instal·laven laboratoris mòbils per tallar i preparar la droga destinada a la seva distribució posterior. Aquests moviments itinerants intentaven no aixecar sospites sobre la seva activitat il·lícita entre els veïns dels immobles. Un cop preparada la, laa diverses localitats de l'Estat.Sis dels deu detinguts han ingressat a presó després del seu passi a disposició judicial, mentre que els altres quatre han quedat en llibertat amb càrrecs.

