Borrell situa la Xina com «l'única alternativa» com a mediadora a la guerra entre Rússia i Ucraïna

L'alt representant de la política exterior de la Unió Europea,. "Aquí ha de jugar un paper la diplomàcia xinesa.ha afirmat Borrell aquest dissabte en una entrevista al diari El Mundo."No podem ser nosaltres els mediadors, és obvi. No hi ha format de Normandia possible. I tampoc pot ser els Estats Units. Qui pot ser? Ha de ser la Xina, confio en això", ha continuat el cap de la diplomàcia europea, que també ha assegurat que. "Té un risc, és clar. Però, ha afirmat l'alt representant de la política exterior de la UE."Això sí, és tan important estar armant l'exèrcit ucraïnès com haver impedit que el Banc Central Rus pugui fer servir les seves reserves dipositades en altres bancs o bancs centrals. Rússia mai va pensar que això pogués passar i és una part de la geopolítica", ha puntualitzat Borrell. ", doncs ho congelem, com també el patrimoni dels oligarques", ha recalcat el cap de la diplomàcia europea, que s'ha mostrat disposat a fer tot el possible per parar Putin "però sense estridències ni estirabots". "Podem pensar el que vulguem de, però és un senyor que", ha recordat l'alt representant de la política exterior de la UE."Ja és suficient el que estem fent com per generar una tensió encara més forta amb algú que, insisteixo, és una potència nuclear, i això són paraules majors", ha reflexionat en veu alta Borrell. ", als oligarques que donen suport a Putin i", ha enumerat el cap de la diplomàcia europea. "Mai es va pensar en intervenir militarment, tampoc l'OTAN, perquè això seria la Tercera Guerra Mundial", ha avisat Borrell, que ha finalitzat mostrant la seva decepció amb alguns països africans que reben "moltes ajudes" de la UE i han optat per no condemnar la invasió de Rússia a Ucraïna.​​​​​

