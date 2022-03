Les UCI Covid se situen a nivells d'abans de la sisena onada

CONTAGIS 2.428.628 (+4.179) INGRESSATS 1.125 (-53) UCI 173 (-1) DEFUNCIONS 26.660 (+2) Rt 0,86 (+0,01) REBROT EPG 596 (-10)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.484.175 (+756) DOSI 2 5.816.455 (+5.908) Actualització: 05/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.484.175 (+756) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.297.516 (+4.874) 86,3% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 39.891 (+2.731)





Actualització: 05/03/2022 TERCERES DOSIS 3.242.353 (+4.436) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.849.593 Dosis Moderna/Lonza: 4.687.342

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.853 Dosis Janssen: 349.221 Actualització: 03/03/2022

Laamb menys contagis i, per tant, menys hospitalitzats. Una dada rellevant és el total deCovid: aquest dissabte n'hi ha, els mateixos que a, quan l'òmicron no era predominant a Catalunya.Pel que fa als, 53 menys que en l'últim informe del Departament de Salut. Elses mantenen baixos: en les últimes 24 hores se n'han notificat, que deixen el total des de l'inici de la pandèmia en 2.428.628. Salut notificaper Covid i el total se situa en 26.660.La taxa de reproducció del virus ose situa en-cada 100 contagiats en contagien 86, de manera que la pandèmia no creix- mentre que el risc de rebrot baixa 10 punts fins als 596 punts. El 10,54% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 739,28 a 718,13 casos per 100.000 habitants i la de set dies baixa de 324,82 a 321,03 casos per 100.000 habitants.Pel que fa a la vacunació, en les últimes hores s'han subministrat 756 primeres dosis, 5.908 segones dosis i 6.021 dosis de record. Hi ha 6.297.516 catalans amb la pauta completa de la vacuna, un 86,3% de la població de més de 12 anys.​​​​​​​​​

