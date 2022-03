TV3 i Catalunya Ràdio marxen de Rússia

Altres notícies que et poden interessar

Els serveis informatius demarxen de. La(CCMA) ha decidit suspendre temporalment la cobertura de la guerra a Ucraïna que s'estava fent des de territori rus després que el Parlament del país hagi aprovat aquest divendres un projecte de llei que preveu penes de fins a 15 anys de presó per a qui difongui notícies que es considerin falses sobre el seu exèrcit.Aquest nou marc legislatiu, segons explica laa través dels seus portals, posa en risc l'exercici delen general i també els corresponsals iestrangers. TV3 i Catalunya Ràdio es reafirmen en seguir donant cobertura contínua a la invasió russa d'des dei també des de la resta de països del món.Elsprenen la mateixa decisió que, entre altres, també laha optat per fer. L'accés a les pàgines web de la cadena britànica ja s'havia restringit a Rússia i aquesta última decisió del govern rus ha estat el motiu definitiu per fer les maletes. Més mitjans internacionals podrien adoptar la mateixa decisió en les pròximes hores i dies.L'obsessió delper controlar el relat oficial de la guerra contra Ucraïna s'ha concret en un pas validat en les últimes hores pel parlament rus. Laha aprovat aquest divendres diverses esmenes d'un projecte de llei per defensar les autoritats de les protestes i condicionar l'opinió pública. La cambra alta ha validat introduir penes de fins a 15 anys de presó per difondre "informació falsa" sobre l'exèrcit del país. La norma s'aplicarà tant a mitjans de comunicació com a la població en general.La Duma també ha aprovat multar les "crides a imposar" contra Rússia. Quan el president rus, Vladímir Putin, signi el text, el projecte es convertirà definitivament en llei. El govern rus assegura que l'objectiu és contraatacar en la "guerra de la informació" vinculada al conflicte ucraïnès, que atribueix a Occident.Des que l'exèrcit rus va iniciar la invasió del territori d'Ucraïna, ara fa nou dies,i el seu executiu van intentar controlar el relat. Es va prohibir als mitjans de comunicació utilitzar el terme "guerra" per referir-se a l'ofensiva del Kremlin i es va imposar el sintagma "operació militar especial". Un exemple del control exercit perdel relat públic de l'ocupació del país veí.​​​​​

