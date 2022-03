La UE es prepara per excloure més bancs russos del sistema SWIFT

Altres notícies que et poden interessar

L'alt representant de la(UE),, ha apuntat aquest divendres a ampliar la llista de bancs desconnectats del sistema internacional de comunicació financera SWIFT i a "aprofundir" en les mesures financeres en un possible tercer paquet de sancions a Rússia per la invasió a Ucraïna.Després de la reunió extraordinària dels ministres d'del bloc, Borrell ha dit, però, que ara cal centrar-se en implementar les sancions ja adoptades. Malgrat apuntar a més sancions, Borrell ha admès que aquestes no tenen la capacitat d'acabar "demà" amb la guerra., ha assenyalat l'alt representant."No tenim la capacitat d'acabar demà amb la guerra. Tenim la capacitat d'afeblir l'economia russa i això requerirà temps", ha dit Borrell, que ha afirmat que l'objectiu de les sancions no és fer fora el president rus,, sinó "reforçar" la posició negociadora d'Ucraïna. "Les conseqüències no seran immediates", ha insistit.Sobre la taula, la UE també té possibles sancions com tancar els ports a vaixells russos o en el sector energètic. Pel que fa a laa Ucraïna, l'alt representant ha admès que "cada cop és més complicada" pels "bombardejos continus". Més d'un milió de desplaçats han arribat ja a la Unió Europea en una setmana des de l'inici de la guerra i Borrell ha dit que la xifra augmentarà.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor