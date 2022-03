Mor un home al Ripollès en precipitar-se prop d'un refugi

aquest matí després de precipitar-se accidentalment a prop delde, al. Tal com explica Bombers, estava fent una ruta per la zona amb altres tres familiars. Quan han arribat els Bombers,amb aturada cardiorespiratòria i li han iniciat les maniobres RCP. El personal sanitari no ha pogut salvar-li la vida.Elshan estat alertats a les 12.14 hores i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat amb l'helicòpter de rescat efectius del Grup d'Actuacions Especials () dels Bombers de la Generalitat amb personal mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques (). Mossos, que també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, s'ha fet càrrec de lai les diligències judicials pertinents.

