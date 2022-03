Vídeo | Un pianista alemany porta la música fins a la frontera d'Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

La guerra aestà deixant escenes de solidaritat des de tot. Aquests dies, uns dels centres d'arribada de refugiats ha estat la ciutat polonesa de, situada a escassos quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. Allà s'hi ha desplaçatper explicar què hi està passant.Una escena emotiva l'ha deixada, un músic alemany d'ascendència italiana que ha portat la música prop de l'estació de trens que des de l'esclat de la guerra ha acollit milers de refugiats. Des d'Itàlia, ha agafat la seva furgoneta amb el piano dins i s'ha desplaçat fins a la frontera de Polònia i Ucraïna.No és la primera aparició de Martello que es fa popular. L'artista i el seu piano es van plantar davant la saladefa sis anys, quan van ocórrer els atemptats gihadistes, per retre homenatge a les víctimes. Ara, des de la frontera entrei Ucraïna, molts dels refugiats han valorat el gest i s'han apropat al piano per acompanyar a Martello. Alguns d'ells, fins i tot, s'atreveixen a tocar l'instrument i a cantar.​​​​​

