Rússia aprova penes de fins a 15 anys de presó per difondre «informació falsa» sobre l'exèrcit

L'obsessió delper controlar el relat oficial de las'ha concret en un pas validat en les últimes hores pel parlament rus. Laha aprovat aquest divendres diverses esmenes d'un projecte de llei per defensar les autoritats de les protestes i condicionar l'opinió pública. La cambra alta ha validat introduir penes de fins a 15 anys de presó per difondre "" sobre l'exèrcit del país. La norma s'aplicarà tant a mitjans de comunicació com a la població en general.La Duma també ha aprovat multar les "" contra Rússia. Quan el president rus,, signi el text, el projecte es convertirà definitivament en llei. El govern rus assegura que l'objectiu ésen la "guerra de la informació" vinculada al conflicte ucraïnès, que atribueix a Occident.Des que l'exèrcit rus va iniciar la invasió del territori d'Ucraïna , ara fa nou dies, Putin i el seu executiu van intentar controlar el relat. Es va prohibir als mitjans de comunicació utilitzar el terme "guerra" per referir-se a l'ofensiva del Kremlin i es va imposar el sintagma "". Un exemple del control exercit per Moscou del relat públic de l'ocupació del país veí.Després que el parlament rus hagi aprovat la llei que "" el periodisme, laha anunciat en un comunicat que "" la feina dels seus periodistes i col·laboradors a Rússia. En d'altres paraules, que la cadena pública britànica abandona el país.​​​​​

