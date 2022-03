Acord entre Campllong i Lidl per vendre llet de Km0 a un preu just per als ramaders

La cooperativaha arribat a un acord amb la cadena de supermercatsper posar a la vendaa un preu just per als ramaders. En concret, Lidl pagarà 40 cèntims p er cada litre de llet , quan el seu cost de producció és al voltant de 37,4 cèntims, segons les xifres del Departament d'Sota la marca Lletera Campllong, d'entrada es posaran a la venda 150.000 litres de llet al mes, però Lidl ja ha avançat que preveu ampliar l'oferta si el producte té èxit. La llet prové de les 40 explotacions –que compten amb el certificat- que la cooperativa Campllong té repartides per Catalunya, sobretot a la demarcació de"Aquesta llet avala la sostenibilitat i assegura la rendibilitat de més de 40 famílies ramaderes que conformen la cooperativa", ha dit el director general de compres de Lidl a l'Estat,. Cada bric de llet té un preu de venda de 85 cèntims i incorpora un segell que avisa al consumidor que es tracta d'un producte de proximitat. Així mateix, hi ha els tres tipus de llet disponibles ().Per la seva banda, el president de la cooperativa Campllong,, ha celebrat que l'acord que han tancat amb Lidl els garanteix "molta transparència", de manera que ha assegurat que els ramaders es troben "molt còmodes" perquè tenen marge de benefici. Pijoan ha explicat que la llet es recollirà diàriament, de manera que això permet que en el procés d'envasat els tractaments que se li apliquen són "tan suaus com sigui possible per garantir una gran qualitat".Les granges de la cooperativa Campllong s'ubiquen majoritàriament per la demarcació de Girona, però també n'hi ha a les comarques de, eli el. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha celebrat que l'acord beneficiï a ramaders de tot el territori."Els ramaders estan en situació d'emergència", ha subratllat la consellera. En aquesta línia, ha recordat que el 2011 ahi havia al voltant d'un miler d'explotacions i actualment n'hi ha 490. "Estan al límit", ha afegit Jordà, que ha denunciat que el preu mitjà que reben els ramaders és de–mentre que el mínim hauria de ser 37,4-. Per aquest motiu ha celebrat acords com el que s'ha firmat aquest divendres entre la cooperativa Campllong i Lidl, on es garanteix la "sostenibilitat" de més de 40 famílies.

