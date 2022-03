El carrer de Perot lo Lladre

Gegant de Perot lo Lladre durant una cercavila Foto: Dani Cortijo

ens podem trobar pel cantó de mar un carrer reixat sense sortida amb el nom de Carrer de Perot lo Lladre.entrava sol a Barcelona i es refugiava endinsant-se per aquest carrer, al Palau del Baró de Maldà. Durant aquells temps convulsos la noblesa catalana va entrar en una guerra entre dos bàndols irreconciliables, els nyerros i els cadells. Els dos bandolers catalans més populars de la història foren ambdós nyerros, Rocaguinarda i Serrallonga.a qui es va dedicar era fill d’un mas situat entre els actuals districtes d’Horta i Gràcia, Perot Rocaguinarda va néixer d’Oristà, era el 5è de cinc fills. Tot apunta que la seva família era benestant vinguda a menys i aviat va traslladar-se a Vic per a cercar un ofici, però finalment va acabar enrolat a la host feudal de Carles Vilardeny, un dels nobles nyerros de la comarca.(el Bisbe era un reconegut cadell), Perot Rocaguinarda va passar a la clandestinitat i va dedicar-se a emboscar comerciants i tractants als boscos amb la seva partida de bandolers. Aviat va destacar per la seva destresa en l’estratègia militar i fent de mercenari per diversos nobles del seu bàndol, entre ells el Comte d’Empúries, a qui va ajudar a lluitar contra els seus vassalls.a la seva època i fins i tot va transcendir a les novel·les de ficció. Al Quixot, es descriuen les afores de Barcelona com un lloc perillós ple de bandolers i el protagonista entra en contacte amb un tal Roque Guinard que li fa d’escorta, en clara al·lusió al nyerro que ens ocupa… A diferència de Serrallonga, que va ser executat públicament, Rocaguinarda es va exiliar a Itàlia servint com a oficial de l’exèrcit del Rei.en el qual figures com la de Perot van ser elevades a la de bandits "bons" rebels contra les autoritats i que robaven als rics per repartir els diners entre els pobres. Una idea molt similar a la de Robin Hood. Una romantització semblant a la que es va produir amb populars delinqüents contemporanis com el Torete o el Vaquilla en temps contemporanis, quan el cinema "quinqui" va posar-se de moda.També prop de la seva casa natal hi ha un gravat sobre pedra que s’atribueix a un autògraf seu . Per altra banda, si voleu trobar més restes del bandoler en l’actualitat podeu anar a visitar un gegantó que li van dedicar, obra de Manel Caserras, a la Casa dels Entremesos o en alguna cercavila.perquè historiadors com Roca i Comes difereixen en la dedicatòria del carrer, argumentant que el carrer ja tenia aquest nom abans del segle XVII i estaria dedicat al cavaller aragonès Pedro Ladron Ridaure, vinculat al Rei Jaume II.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor