Investiguen 11 policies espanyols més per les càrregues de l'1-O a Barcelona

El jutjat d'instrucció número 7 deha citat a declarar com a investigats 11 policies nacionals per càrregues a votants l'a la capital catalana. Les acusacions populars d'i l'n'havien demanat 39, però el magistrat només veu indicis de desproporció en una quarta part dels agents identificats en unes imatges de vídeo recopilades per les entitats.Així, cita un agent que va actuar a l', a la Barceloneta, dos a l'IES, dos a l'escola, dos més a la, un del col·legii un onzè de l'escolaPer altra banda, dels agents identificats en vídeos de les escolesno hi veu cap actuació desproporcionada, i per tant, no seran investigats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor