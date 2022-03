L'OTAN insisteix que no prendrà part en la guerra a Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

El secretari general de l', Jens Stoltenberg, ha denunciat aquest divendres els atacs russos contra civils a Ucraïna i contra la planta nuclear de Zaporíjia , presa a aquesta hora per forces russes, encara que ha insistit que l'organització militar no és part del conflicte. Ha fet aquestes declaracions al costat del secretari d'Estat estatunidenc, Antony Blinken, abans d'arrencar a Brussel·les la reunió de ministres d'Exteriors aliats extraordinària en la qual es discutirà la resposta a la invasió russa i les implicacions a llarg termini de les accions del Kremlin."Hem donat suport a Ucraïna, però al mateix temps, som una aliança defensiva i no busquem una guerra amb Rússia", ha indicat Stoltenberg, descartant una intervenció de l'OTAN a Ucraïna. En tot cas, ha recalcat els plans de l'Aliança Atlàntica per reforçar la seva presència en el flanc oriental i garantir així la defensa dels aliats. "Som una aliança defensiva i no busquem el conflicte, però si el conflicte ve a nosaltres, estem llestos per a defensar cada centímetre del territori aliat", ha argumentat Blinken.En aquest sentit, el polític estatunidenc ha remarcat que tots els membres de l'Aliança "d'una forma o una altra" estan prestant ajuda a Ucraïna per a fer front a l'ofensiva "injustificada" de Rússia."Hem d'assegurar-nos que fem més i que posem la màxima pressió contra Putin. És l'única manera de garantir que pari aquesta bogeria", ha declarat la ministra canadenca d'Exteriors, Melanie Joly, que ha destacat que la "línia vermella" de l'organització és que hi hagi un conflicte internacional. "El tenim en compte a l'hora de prendre les nostres decisions", ha apuntat.​​​​​

