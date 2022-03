⚠️ ATENCIÓ: INTENT D'ESTAFA TELEFÒNICA ☎️



Si us truquen en nom de l'Ajuntament de #Solsona per una suposada enquesta sobre salut, no continueu la conversa. És un intent d'estafa.



❌ No feu cap pagament ni faciliteu dades personals ni bancàries



https://t.co/htoLcJD1HD

Alerten d'unaEs fan passar pelsi expliquen que han de fer unade salut. L'objectiu dels estafadors, però, és acabara les víctimes.L'ajuntament deha informat que veïns del municipi els han contactat avisant que havien rebut la trucada i el consistori ha decidit compartir el número de telèfon fraudulent per evitar que altres veïns contestin la trucada. Es tracta del número, un telèfon catalogat a Internet com a sospitós.En el cas de Solsona, el consistori ja ha anunciat que no s'està fent cap enquesta telefònica i recomanen a tothom que rebi una trucada d'aquest tipus, niDemanen també anar alerta amb les persones grans, que poden ser víctimes de l'estafa.