Com estan ja les dades evitant actes de violència masclista?

Projectes basats en lesja estan servint per. Ho ha explicat aquest divendres, analista de dades especialitzada en gènere, durant unes jornades sobre Govern Obert organitzades pel Departament d'Acció Exterior de la Generalitat en què s'han analitzat diverses experiències en què el treball amb dades s'ha demostrat útils en diferents països.Segons ha detallat León, als dos països sud-americans s'usa una tecnologia oberta per a, alhora que es generen dades per a l'actuació davant aquesta problemàtica. Concretament, s'hi va posar a disposició de les dones un canal a través de la plataforma de missatgeria instantània Whatsapp per tal que poguessin notificar actes de violència masclista que havien patit.Aquesta informació cimenta una base de dades que, en ser analitzada, ajuda a prendre decisions i millorar la vida de dones en situacions d'inseguretat. Aquest sistema té dos objectius: la detecció de casos de violència de gènere i la, basades en dades, per tal d'evitar situacions o agressions masclistes. "Un recull constant genera informació de valor per a fer canvis o millores més estructurals" que ja haurien estat útils per prevenir i evitar altres casos similars, ha assegurat León.Aquest ha estat un dels vuit projectes amb dades presentat a l'acte "El valor de les dades obertes", recollit en el vuitè volum de la col·lecció de Govern Obert impulsada pel Departament d'Acció Exterior. Aquesta nova publicació explica casos on les dades han. La jornada s'ha celebrat al Palau Robert de Barcelona en el marc de la celebració del Dia Internacional de les Dades Obertes, el proper 5 de març.Entre els altres casos exposats, s'hi troba la transformació del model de, també basant-se en les dades. A partir de l'anàlisi d'aquestes estadístiques, es va aconseguir prendre decisions que van fer els viatges més eficients i van augmentar els beneficis econòmics. A l'Estat també es va desenvolupar un d'aquests projectes, a través de. La iniciativa planteja les dades com l'eina fonamental per a la transparència i la rendició de contes dels organismes públics. El projecte ha influït en la legislació "alhora que es fa una gran feina de visibilitat i democratització de la informació".A l'acte també ha participat l'investigador de dades, qui ha fet una radiografia de la situació de les dades obertes a l'Estat espanyol. Entre les mancances de la seva anàlisi, s'hi troba la necessitat de millora dels portals de dades obertes, laentre les dades públiques (el 80% d'aquestes no segueix estàndards comuns), la necessitat de geolocalitzar-les o la potencial millora del coneixement dels reutilitzadors d'aquestes bases de dades.Les idees exposades per Abella evidencien la urgència de millorar les plataformes de dades obertes a l'Estat i a Catalunya malgrat que segueixen "una bona tendència" en els últims anys. La secretària de Govern Obert,, ha destacat que "s'han desenvolupat eines tecnològiques que els governs poden adaptar per millorar les polítiques d’obertura de dades", mentre que la consellera d'Acció Exterior,, ha assegurat que "un país de dades transformarà el disseny i l'i permetrà generar i difondre dades obertes en un espai comú més enllà del sector públic".

