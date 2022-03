Barcelona blinda el comerç de proximitat i l'habitatge a l'Eixample

Laha aprovat inicialment un pla especial, ja d'aplicació, que regula l'activitat econòmica a tot el. El govern municipal explica que l'objectiu principal és "" per evitar que hi hagi "saturació i problemes de convivència" en un districte central del projecte. El pla introdueix requisits de densitat i distància entre locals, així com superfícies mínimes i màximes per a restaurants, activitats musicals, comerços alimentaris i activitats vinculades al turisme.En concret, s'introdueixenper a activitats de concurrència pública, com la restauració, activitats musicals, gimnasos, jocs, atraccions i activitats audiovisuals; per establiments alimentaris i locals vinculats a l'activitat turística, com el lloguer de bicicletes, motos o patinets; i per la comercialització de serveis turístics. Per ordenar la implantació de nous establiments, es posenal nombre màxim de locals d'un mateix tipus en un radi determinat, a la distància entre ells i les superfícies mínimes i màximes i l'amplada dels carrers. El pla també prohibeix l'establiment d'activitats relacionades amb la prostitució o l’exhibició de material pornogràfic i sexual, com tampoc establiments amb màquines expenedores d'aliments ni botigues annexes a gasolineres.Actualment, a l'Eixample hi ha, dels quals unestan destinats a la restauració, autoserveis, comerços alimentaris, botigues de conveniència i activitats musicals. Només les activitats desumen fins a, que suposen elde tots els de l’Eixample i quasi elde la restauració del conjunt de la ciutat. Per a estendre el, fa tot just un any que el consistori va suspendre les llicències dels eixos de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i, posteriorment, Enric Granados.

